Тоннель новой транспортной развязки в Барнауле завершат к концу сентября

Рабочие уже завершили устройство гидроизоляции и приступили к укладке первого слоя асфальта

17 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Тоннель новой транспортной развязки / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле к концу сентября планируется завершить основные работы по обустройству тоннеля на новой транспортной развязке в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов, сообщает мэрия города.

Как отметил генеральный директор Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер, рабочие уже завершили устройство гидроизоляции и приступили к укладке первого слоя асфальта в тоннеле со стороны Змеиногорского тракта. На ранее построенном участке тоннеля уже уложены два слоя асфальтобетона.

Параллельно ведутся работы по устройству водоотводных сооружений, дренажной системы, шумозащитных экранов, тротуаров и ограждений, а также по благоустройству территории с посевом газонов. Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян отметил значительный объем работ, выполненных новым подрядчиком, но обратил внимание на необходимость ускорить темпы для завершения основных мероприятий до наступления холодов.

Согласно контракту, до конца осени подрядчик должен завершить работы в тоннельной части, уложить асфальтобетонное покрытие на оставшихся участках кольца в Ленточном бору и на Змеиногорском тракте, а также выполнить монтаж освещения, пешеходных ограждений, установку шумозащитных экранов и очистных сооружений.