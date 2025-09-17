НОВОСТИТранспорт

Тоннель новой транспортной развязки в Барнауле завершат к концу сентября

Рабочие уже завершили устройство гидроизоляции и приступили к укладке первого слоя асфальта

17 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Тоннель новой транспортной развязки / Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Тоннель новой транспортной развязки / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле к концу сентября планируется завершить основные работы по обустройству тоннеля на новой транспортной развязке в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов, сообщает мэрия города.

Как отметил генеральный директор Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер, рабочие уже завершили устройство гидроизоляции и приступили к укладке первого слоя асфальта в тоннеле со стороны Змеиногорского тракта. На ранее построенном участке тоннеля уже уложены два слоя асфальтобетона.

Параллельно ведутся работы по устройству водоотводных сооружений, дренажной системы, шумозащитных экранов, тротуаров и ограждений, а также по благоустройству территории с посевом газонов. Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян отметил значительный объем работ, выполненных новым подрядчиком, но обратил внимание на необходимость ускорить темпы для завершения основных мероприятий до наступления холодов.

Согласно контракту, до конца осени подрядчик должен завершить работы в тоннельной части, уложить асфальтобетонное покрытие на оставшихся участках кольца в Ленточном бору и на Змеиногорском тракте, а также выполнить монтаж освещения, пешеходных ограждений, установку шумозащитных экранов и очистных сооружений.

Барнаул Транспорт Развязка

Комментарии 16

Avatar Picture
Южанин

20:29:56 17-09-2025

Ждем завершения работ, но уже меньше пробок стало на Южный. Свои работают лучше москвичей

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:40 17-09-2025

Южанин (20:29:56 17-09-2025) Ждем завершения работ, но уже меньше пробок стало на Южный. ... Пробок меньше стало НА южный? Но в пятницу вечером пробка в самом южном и на змеиногорском. Светофоры то тоже надо перенастраивать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:33 18-09-2025

Гость (22:14:40 17-09-2025) Пробок меньше стало НА южный? Но в пятницу вечером пробка в ... Пробок будет еще больше. Вот сколько много-многоэтажек настроили на пятачке на въезде в Южный.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

20:39:24 17-09-2025

Почти метро.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:44 17-09-2025

А куда тоннель вести будет? Не хотите разъяснить?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:39 18-09-2025

Гость (21:20:44 17-09-2025) А куда тоннель вести будет? Не хотите разъяснить?... На А-322 чтобы беспрепятственно уезжать с Змеиногорского тракта.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:00:30 17-09-2025

то есть в этом году не достроят

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:44 17-09-2025

Зачем там шумозащитные экраны?
Это развязка посреди леса и пустыря, а не спальный район.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:15 18-09-2025

Гость (22:26:44 17-09-2025) Зачем там шумозащитные экраны?Это развязка посреди леса ... понаехали... там адалин так-то жк воткнул + дачи вокруг

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:13 18-09-2025

Гость (22:26:44 17-09-2025) Зачем там шумозащитные экраны?Это развязка посреди леса ... Чтобы шустряки в дачные домишки не въезжали.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

09:16:50 18-09-2025

а этот тоннель не станет дополнением к общеизвестным болотам после дождя на Малахова и Попова ???

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:51 18-09-2025

вы мне обьясните смысл этой мега развязки , если основные потоки с южного и змеиногорского в сторону города упираються в кольцо?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
3

09:25:08 18-09-2025

Гость (09:16:51 18-09-2025) вы мне обьясните смысл этой мега развязки , если основные по... Да и тьфу на них. Развязка сделана для того, чтобы жители Индустриального района могли быстро выезжать за город и въезжать в город по маршруту Змеиногорский тракт - Ленточный бор. Потом еще развязку сделают Ленточный бор - Власихинская и вообще лафа будет жителям Индустриального района. Остальные пусть стоят под мостом на светофоре как обычно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:21 18-09-2025

Гость (09:16:51 18-09-2025) вы мне обьясните смысл этой мега развязки , если основные по... Путепровод разгружает кольцо тем что потоки с Ленточного бора на А-322 и с А-322 в Ленточный по кольцу не едут. Поток с Змеиногорского тракта на А-322 уходит по тоннелю. А многополосное кольцевое пересечение без проблем справится с оставшимися потоками.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
4

09:30:49 18-09-2025

Опять медленно строят. Давайте так: если всё вовремя не построят - деньги у застройщика изъять по суду, застройщика в чёрный список, и обанкротить, пауза полгода, и новый конкурс.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:36 18-09-2025

4 (09:30:49 18-09-2025) Опять медленно строят. Давайте так: если всё вовремя не пост... застройщик - городская администрация, лихо вы так

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров