Тоннель новой транспортной развязки в Барнауле завершат к концу сентября
Рабочие уже завершили устройство гидроизоляции и приступили к укладке первого слоя асфальта
17 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
В Барнауле к концу сентября планируется завершить основные работы по обустройству тоннеля на новой транспортной развязке в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов, сообщает мэрия города.
Как отметил генеральный директор Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер, рабочие уже завершили устройство гидроизоляции и приступили к укладке первого слоя асфальта в тоннеле со стороны Змеиногорского тракта. На ранее построенном участке тоннеля уже уложены два слоя асфальтобетона.
Параллельно ведутся работы по устройству водоотводных сооружений, дренажной системы, шумозащитных экранов, тротуаров и ограждений, а также по благоустройству территории с посевом газонов. Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян отметил значительный объем работ, выполненных новым подрядчиком, но обратил внимание на необходимость ускорить темпы для завершения основных мероприятий до наступления холодов.
Согласно контракту, до конца осени подрядчик должен завершить работы в тоннельной части, уложить асфальтобетонное покрытие на оставшихся участках кольца в Ленточном бору и на Змеиногорском тракте, а также выполнить монтаж освещения, пешеходных ограждений, установку шумозащитных экранов и очистных сооружений.
20:29:56 17-09-2025
Ждем завершения работ, но уже меньше пробок стало на Южный. Свои работают лучше москвичей
22:14:40 17-09-2025
Южанин (20:29:56 17-09-2025) Ждем завершения работ, но уже меньше пробок стало на Южный. ... Пробок меньше стало НА южный? Но в пятницу вечером пробка в самом южном и на змеиногорском. Светофоры то тоже надо перенастраивать.
07:59:33 18-09-2025
Гость (22:14:40 17-09-2025) Пробок меньше стало НА южный? Но в пятницу вечером пробка в ... Пробок будет еще больше. Вот сколько много-многоэтажек настроили на пятачке на въезде в Южный.
20:39:24 17-09-2025
Почти метро.
21:20:44 17-09-2025
А куда тоннель вести будет? Не хотите разъяснить?
18:05:39 18-09-2025
Гость (21:20:44 17-09-2025) А куда тоннель вести будет? Не хотите разъяснить?... На А-322 чтобы беспрепятственно уезжать с Змеиногорского тракта.
22:00:30 17-09-2025
то есть в этом году не достроят
22:26:44 17-09-2025
Зачем там шумозащитные экраны?
Это развязка посреди леса и пустыря, а не спальный район.
06:33:15 18-09-2025
Гость (22:26:44 17-09-2025) Зачем там шумозащитные экраны?Это развязка посреди леса ... понаехали... там адалин так-то жк воткнул + дачи вокруг
08:02:13 18-09-2025
Гость (22:26:44 17-09-2025) Зачем там шумозащитные экраны?Это развязка посреди леса ... Чтобы шустряки в дачные домишки не въезжали.
09:16:50 18-09-2025
а этот тоннель не станет дополнением к общеизвестным болотам после дождя на Малахова и Попова ???
09:16:51 18-09-2025
вы мне обьясните смысл этой мега развязки , если основные потоки с южного и змеиногорского в сторону города упираються в кольцо?
09:25:08 18-09-2025
Гость (09:16:51 18-09-2025) вы мне обьясните смысл этой мега развязки , если основные по... Да и тьфу на них. Развязка сделана для того, чтобы жители Индустриального района могли быстро выезжать за город и въезжать в город по маршруту Змеиногорский тракт - Ленточный бор. Потом еще развязку сделают Ленточный бор - Власихинская и вообще лафа будет жителям Индустриального района. Остальные пусть стоят под мостом на светофоре как обычно.
18:10:21 18-09-2025
Гость (09:16:51 18-09-2025) вы мне обьясните смысл этой мега развязки , если основные по... Путепровод разгружает кольцо тем что потоки с Ленточного бора на А-322 и с А-322 в Ленточный по кольцу не едут. Поток с Змеиногорского тракта на А-322 уходит по тоннелю. А многополосное кольцевое пересечение без проблем справится с оставшимися потоками.
09:30:49 18-09-2025
Опять медленно строят. Давайте так: если всё вовремя не построят - деньги у застройщика изъять по суду, застройщика в чёрный список, и обанкротить, пауза полгода, и новый конкурс.
12:56:36 18-09-2025
4 (09:30:49 18-09-2025) Опять медленно строят. Давайте так: если всё вовремя не пост... застройщик - городская администрация, лихо вы так