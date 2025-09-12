Товары в России могут резко подорожать из-за повышения НДС до 22%
Повышение НДС неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги
В России рассматривают возможность повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
Исключения планируются только для социально значимых категорий товаров. По расчетам, дополнительное увеличение ставки может принести в бюджет порядка 1 трлн рублей.
НДС является одним из ключевых источников дохода федерального бюджета. Вместе с налогом на добычу полезных ископаемых в 2024 году он обеспечил около 70% всех поступлений.
Эксперты отмечают, что рост НДС неизбежно приведет к удорожанию товаров и услуг, что может негативно сказаться как на гражданах, так и на бизнесе. Окончательное решение по вопросу пока не принято.
Ранее сообщалось, что бизнес на упрощенной системе налогообложения впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025 года. В свою очередь, алтайским предпринимателям не понравился лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС.
Да вы задолбали!!!
09:00:11 12-09-2025
Гость (08:42:45 12-09-2025) Да вы задолбали!!!... С 18 до 20 подняли, ни че -проглотили. И это схаваем, заплатим
09:05:06 12-09-2025
Гость (09:00:11 12-09-2025) С 18 до 20 подняли, ни че -проглотили. И это схаваем, запла... процентов 5 - даже и не заметите.
10:47:20 12-09-2025
Гость (09:00:11 12-09-2025) С 18 до 20 подняли, ни че -проглотили. И это схаваем, запла... когда это было?
13:06:21 12-09-2025
Гость (10:47:20 12-09-2025) когда это было?... В 2019
08:43:28 12-09-2025
От отчаяния - О, Боже! Что творят наши поводыри?
08:55:40 12-09-2025
1 трюль?
только от кириешка щас поступит столько почти.
09:07:46 12-09-2025
В странах, что продают нефть НДС вообще нет. Да и нашим поставщикам может не надо возвращать НДС?
09:56:20 12-09-2025
Гость (09:07:46 12-09-2025) В странах, что продают нефть НДС вообще нет. Да и нашим пост... К сожалению, вы в воду пукнули. В Норвегии, например, НДС 25%
11:35:41 12-09-2025
Гость (09:56:20 12-09-2025) К сожалению, вы в воду пукнули. В Норвегии, например, НДС 25... А как в Норвегии с доходами, здравоохранением, образованием?
10:32:04 12-09-2025
Гость (09:07:46 12-09-2025) В странах, что продают нефть НДС вообще нет. Да и нашим пост... Деньги от ресурсов идут в карманы олигархов. А надо, чтобы оставались в бюджете. Тогда НДС можно вообще отменить.
09:12:28 12-09-2025
А потом в рамках борьбы с инфляцией ЦБ поднимет ставку . Рубль придется обесценивать, чтобы получить деньги с экспорта. Что в свою очередь вызовет подорожание цен на импорт, а уже это повышение увеличит объем собираемого НДС.
09:20:47 12-09-2025
Гость (09:12:28 12-09-2025) А потом в рамках борьбы с инфляцией ЦБ поднимет ставку . Руб... с 01.10 на 7,6% поднимут зп ФГБУ - новость была.
ну, чтобы не разжырели случайно на радостях
09:18:04 12-09-2025
Зато вчера Пугачёву обсуждали. Не в ту сторону гневаетесь. Она виновата?
09:23:59 12-09-2025
А вот если сделать налоги на олигархов, как в гейропе - то только с заседателей госду -- можно будет этот триллион получить - легко! И не придется народ грабить.
09:52:45 12-09-2025
Гость (09:23:59 12-09-2025) А вот если сделать налоги на олигархов, как в гейропе - то т... 25 богатейших американцев, в том числе основатель Amazon Джефф Безос, владелец Tesla Илон Маск, портфельный инвестор Уоррен Баффет и хозяин одноименного информационного агентства Майкл Блумберг, платят подоходный налог по более низкой ставке, чем обычные граждане США. (Ц)
10:16:38 12-09-2025
Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали
10:52:02 12-09-2025
Гость (10:16:38 12-09-2025) Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали ... вы перевели деньги на безопасный счет? или стали инвестором?
11:47:48 12-09-2025
О, божечки-боже...
12:17:29 12-09-2025
интересен источник сообщения, The Bell (признан ионогеном), все остальные репостят их сообщение. В поиске данная новость от всех "иноагентов". Интересная ситуация.
16:27:00 12-09-2025
Гость (12:17:29 12-09-2025) интересен источник сообщения, The Bell (признан ионогеном), ... Гость, скажи честно, почему жулики боятся иноагентов?
22:39:12 12-09-2025
Беда в том, что налоги в процентах и по идее если растет экономика, то растут и налоги. Но... повышением процентных налогов государство расписывается в том, что рост расходов государства превышает рост экономики... значит беда...