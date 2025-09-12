Товары в России могут резко подорожать из-за повышения НДС до 22%

Повышение НДС неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги

12 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России рассматривают возможность повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Исключения планируются только для социально значимых категорий товаров. По расчетам, дополнительное увеличение ставки может принести в бюджет порядка 1 трлн рублей.

НДС является одним из ключевых источников дохода федерального бюджета. Вместе с налогом на добычу полезных ископаемых в 2024 году он обеспечил около 70% всех поступлений.

Эксперты отмечают, что рост НДС неизбежно приведет к удорожанию товаров и услуг, что может негативно сказаться как на гражданах, так и на бизнесе. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

Ранее сообщалось, что бизнес на упрощенной системе налогообложения впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025 года. В свою очередь, алтайским предпринимателям не понравился лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС.