Товары в России могут резко подорожать из-за повышения НДС до 22%

Повышение НДС неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги

12 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России рассматривают возможность повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Исключения планируются только для социально значимых категорий товаров. По расчетам, дополнительное увеличение ставки может принести в бюджет порядка 1 трлн рублей.

НДС является одним из ключевых источников дохода федерального бюджета. Вместе с налогом на добычу полезных ископаемых в 2024 году он обеспечил около 70% всех поступлений.

Эксперты отмечают, что рост НДС неизбежно приведет к удорожанию товаров и услуг, что может негативно сказаться как на гражданах, так и на бизнесе. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

Ранее сообщалось, что бизнес на упрощенной системе налогообложения впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025 года. В свою очередь, алтайским предпринимателям не понравился лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС.

Людмила Суслова на пресс-конференции / Фото: пресс служба СРЗП

Алтайские социалисты предложили заморозить тарифы и снизить НДС, чтобы остановить рост цен

Для улучшения ситуации партия разработала несколько законопроектов и инициатив
Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

08:42:45 12-09-2025

Да вы задолбали!!!

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:11 12-09-2025

Гость (08:42:45 12-09-2025) Да вы задолбали!!!... С 18 до 20 подняли, ни че -проглотили. И это схаваем, заплатим

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:05:06 12-09-2025

Гость (09:00:11 12-09-2025) С 18 до 20 подняли, ни че -проглотили. И это схаваем, запла... процентов 5 - даже и не заметите.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:20 12-09-2025

Гость (09:00:11 12-09-2025) С 18 до 20 подняли, ни че -проглотили. И это схаваем, запла... когда это было?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:21 12-09-2025

Гость (10:47:20 12-09-2025) когда это было?... В 2019

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:28 12-09-2025

От отчаяния - О, Боже! Что творят наши поводыри?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:55:40 12-09-2025

1 трюль?
только от кириешка щас поступит столько почти.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:46 12-09-2025

В странах, что продают нефть НДС вообще нет. Да и нашим поставщикам может не надо возвращать НДС?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:20 12-09-2025

Гость (09:07:46 12-09-2025) В странах, что продают нефть НДС вообще нет. Да и нашим пост... К сожалению, вы в воду пукнули. В Норвегии, например, НДС 25%

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:41 12-09-2025

Гость (09:56:20 12-09-2025) К сожалению, вы в воду пукнули. В Норвегии, например, НДС 25... А как в Норвегии с доходами, здравоохранением, образованием?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:04 12-09-2025

Гость (09:07:46 12-09-2025) В странах, что продают нефть НДС вообще нет. Да и нашим пост... Деньги от ресурсов идут в карманы олигархов. А надо, чтобы оставались в бюджете. Тогда НДС можно вообще отменить.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:28 12-09-2025

А потом в рамках борьбы с инфляцией ЦБ поднимет ставку . Рубль придется обесценивать, чтобы получить деньги с экспорта. Что в свою очередь вызовет подорожание цен на импорт, а уже это повышение увеличит объем собираемого НДС.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:20:47 12-09-2025

Гость (09:12:28 12-09-2025) А потом в рамках борьбы с инфляцией ЦБ поднимет ставку . Руб... с 01.10 на 7,6% поднимут зп ФГБУ - новость была.
ну, чтобы не разжырели случайно на радостях

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:04 12-09-2025

Зато вчера Пугачёву обсуждали. Не в ту сторону гневаетесь. Она виновата?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:59 12-09-2025

А вот если сделать налоги на олигархов, как в гейропе - то только с заседателей госду -- можно будет этот триллион получить - легко! И не придется народ грабить.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:52:45 12-09-2025

Гость (09:23:59 12-09-2025) А вот если сделать налоги на олигархов, как в гейропе - то т... 25 богатейших американцев, в том числе основатель Amazon Джефф Безос, владелец Tesla Илон Маск, портфельный инвестор Уоррен Баффет и хозяин одноименного информационного агентства Майкл Блумберг, платят подоходный налог по более низкой ставке, чем обычные граждане США. (Ц)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:38 12-09-2025

Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:52:02 12-09-2025

Гость (10:16:38 12-09-2025) Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали ... вы перевели деньги на безопасный счет? или стали инвестором?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:48 12-09-2025

О, божечки-боже...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:29 12-09-2025

интересен источник сообщения, The Bell (признан ионогеном), все остальные репостят их сообщение. В поиске данная новость от всех "иноагентов". Интересная ситуация.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:00 12-09-2025

Гость (12:17:29 12-09-2025) интересен источник сообщения, The Bell (признан ионогеном), ... Гость, скажи честно, почему жулики боятся иноагентов?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:12 12-09-2025

Беда в том, что налоги в процентах и по идее если растет экономика, то растут и налоги. Но... повышением процентных налогов государство расписывается в том, что рост расходов государства превышает рост экономики... значит беда...

  2 Нравится
Ответить
