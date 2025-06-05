Алтайским предпринимателям не понравился лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС
Бизнес на "упрощенке" впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025-го
05 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Бизнес на упрощенной системе налогообложения впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025 года. Эта обязанность появилась у предпринимателей, у которых прошлогодняя выручка превысила 60 миллионов рублей. Тех, у кого доходы оказались меньше, освободили от этой обязанности. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, кто остался недоволен.
В Алтайском крае из 52 тысяч юрлиц и ИП, применяющих "упрощенку", только полторы тысячи попали под эту норму. О первых результатах налоговой реформы в рамках Конгресса предпринимателей в Барнауле рассказал руководитель региональной налоговой службы Алексей Легостаев:
"В принципе, 90% тех, от кого мы ожидали декларации, представили. Более законопослушные юридические лица – 95%. По предпринимателям дисциплина чуть-чуть поменьше – 91% от обязанных. Мы оцениваем квартальные начисления по НДС по нашему субъекту в размере 13−14 миллиардов рублей. По сумме исчисленного налога – приблизительно один миллиард рублей. То есть это где-то 9%. Сейчас ведем работу, выясняем причины, кто и почему не представил декларацию".
Большинство предпринимателей выбрали ставки 5 или 7% вместо обычных 10 и 20%, при которых можно оформить налоговый вычет и таким образом снизить налоговую нагрузку. Как показала дискуссия, многие сочли годовой лимит в 60 миллионов рублей для освобождения от НДС слишком низким, говорит Ольга Сорокина, представитель "Опоры России" и модератор круглого стола по теме налогов.
"Что такое 60 миллионов? Если это торговая компания, то это, в общем-то, может речь идти просто о небольшом магазине. Этот же лимит установлен для предпринимателей на патенте. И он не пересматривался и не индексировался. Три года инфляция на уровне 10−15% реально существовала. И вот поэтому предприниматели возмущаются, почему все повышается, налоговые ставки повышаются, а лимиты для патента не пересматриваются", – пояснила она.
Обсудили и другие проблемы. Камеральные проверки требуют большого документооборота, а это нагрузка на бухгалтерию. В применении закона об амнистии при дроблении бизнеса сегодня много неясностей.
Теперь организаторы встречи планируют осенью провести еще одно мероприятие, чтобы обсудить "правила игры" в сложных частных ситуациях и лучше выстроить взаимодействие между бизнесом и ФНС.
09:07:22 05-06-2025
нравится - не нравится
терпи, meine Schönheit
09:26:25 05-06-2025
Вас же никто не заставлял быть "предпринимателями". Кому не нравится, можете идти в учителя!
09:48:09 05-06-2025
Гость (09:26:25 05-06-2025) Вас же никто не заставлял быть "предпринимателями". Кому не ... эти научат.
лучше на СВО
14:04:49 05-06-2025
у нас маленькая семейная компания, оборот 10 млн. крошечный, затрат много, ФОТ, расходники и все налоги вовремя, все соцвыплаты...и сами очень любим хорошо комфортно жить, содержать дом, квартиру, 2 машины, детей..., 10 миллионов - но этого крайне мало, а 60 млн для крупного - это вообще НИОЧЕМ!!! это не рост и не заработок...это так - на плаву держаться, очень сильная нагрузка на бизнес.....некорошее это начинание.
15:04:54 05-06-2025
Крупные спекулянты недовольны. Памагите! - хулиганы черной икры лишают, приходится давиться красной.
16:20:34 05-06-2025
Что такое 60 млн рублей для тех , кто на упрощенке: это оборот, а валовая прибыль с маржинальностью 20-30% - 12-18 млн рублей. т.е. 1-1,5 млн в месяц. Если это фирма 10-15 человек - то только зарплата 500-1000 тыс. рублей. А еще аренда, зарплата, налоги и т.д. Что остается? А если добавить НДС - то или увольнять надо работников и закрывать предприятие или цены в 1,5 - 2 раза поднимать .
16:38:34 05-06-2025
Гость (16:20:34 05-06-2025) Что такое 60 млн рублей для тех , кто на упрощенке: это обор... Прибыль - это доход минус расход в том числе и ФОТ и налоги и аренда и все остальное. По вашим словам остается 12-18 млн рублей. т.е. из 5 млн в месяц хозяину бизнеса на руки падает 1-1,5 млн в месяц так прекрасный результат получается
16:44:55 05-06-2025
чтобы обсудить "правила игры" в сложных частных ситуациях и лучше выстроить взаимодействие между бизнесом и ФНС. - не жизнь, а сказка..!
18:10:27 05-06-2025
Конкретно про себя. Меня эти 60млн не коснулись. Т.е. ООО полностью НДСное у меня. Работал все нормально те года. В 2024 вылез огромный налог по НДС за квартал один. Не соизмеримый с прибылью. Вызвали, принудили платить. Перед НГ отдал все до нитки. А зимой ещё не сезон. Арестовали счета, прибили фирму. Должен ещё миллион (это очень крупная сумма для меня и не входящая в мои планы) + капает пеня, примерно 25,5% годовых. Кредиты раньше никогда не брал ни под какие %. Зарегал пока на первое время фирму в другом регионе, жить и выживать как то надо. Теперь налоги пошли в другой регион, вместо нашего родного края. Сезон начался, ни рекламы нету денег дать, ни оборотки, чтобы поотгружать в долг товар старым клиентам. Всем теперь "хорошо стало"
09:06:10 06-06-2025
Гость (18:10:27 05-06-2025) Конкретно про себя. Меня эти 60млн не коснулись. Т.е. ООО по... Мдя. Основы бухгалтерии не для тебя. Если есть прибыль даже в 1 копейку значит НДС уплачен полностью. Фантазер, ты меня называла...
21:28:11 06-06-2025
Гость (09:06:10 06-06-2025) Мдя. Основы бухгалтерии не для тебя. Если есть прибыль даже ... Что ты говоришь... До этого 17 лет как-то отработал, всё нормально, ничего не менял. Легко рассуждать не побывав не на своём месте. Да так-то всё нормально. И так всё дорого, впридачу ещё налогами обвертят, в убыток никто работать не будет постоянно, и будет всё просто ещё дороже. И заплатит конечный потребитель, не только предприниматель.
Ну тут как-то учителям сказали, не нравится - станьте предпринимателями. Теперь предпринимателям тоже можно что-то порекомендовать. Хотя работал человек и работал в своей сфере.