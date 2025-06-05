Алтайским предпринимателям не понравился лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС

Бизнес на "упрощенке" впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025-го

05 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бизнес на упрощенной системе налогообложения впервые сдал декларации по НДС за первый квартал 2025 года. Эта обязанность появилась у предпринимателей, у которых прошлогодняя выручка превысила 60 миллионов рублей. Тех, у кого доходы оказались меньше, освободили от этой обязанности. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, кто остался недоволен.

В Алтайском крае из 52 тысяч юрлиц и ИП, применяющих "упрощенку", только полторы тысячи попали под эту норму. О первых результатах налоговой реформы в рамках Конгресса предпринимателей в Барнауле рассказал руководитель региональной налоговой службы Алексей Легостаев:

"В принципе, 90% тех, от кого мы ожидали декларации, представили. Более законопослушные юридические лица – 95%. По предпринимателям дисциплина чуть-чуть поменьше – 91% от обязанных. Мы оцениваем квартальные начисления по НДС по нашему субъекту в размере 13−14 миллиардов рублей. По сумме исчисленного налога – приблизительно один миллиард рублей. То есть это где-то 9%. Сейчас ведем работу, выясняем причины, кто и почему не представил декларацию".

Большинство предпринимателей выбрали ставки 5 или 7% вместо обычных 10 и 20%, при которых можно оформить налоговый вычет и таким образом снизить налоговую нагрузку. Как показала дискуссия, многие сочли годовой лимит в 60 миллионов рублей для освобождения от НДС слишком низким, говорит Ольга Сорокина, представитель "Опоры России" и модератор круглого стола по теме налогов.

"Что такое 60 миллионов? Если это торговая компания, то это, в общем-то, может речь идти просто о небольшом магазине. Этот же лимит установлен для предпринимателей на патенте. И он не пересматривался и не индексировался. Три года инфляция на уровне 10−15% реально существовала. И вот поэтому предприниматели возмущаются, почему все повышается, налоговые ставки повышаются, а лимиты для патента не пересматриваются", – пояснила она.

Обсудили и другие проблемы. Камеральные проверки требуют большого документооборота, а это нагрузка на бухгалтерию. В применении закона об амнистии при дроблении бизнеса сегодня много неясностей.

Теперь организаторы встречи планируют осенью провести еще одно мероприятие, чтобы обсудить "правила игры" в сложных частных ситуациях и лучше выстроить взаимодействие между бизнесом и ФНС.