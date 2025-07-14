Трамп анонсировал дополнительные поставки оружия Украине за счет Евросоюза
В планах американского лидера направить ВСУ ракеты Patriot
14 июля 2025, 08:35, ИА Амител
США направят Украине дополнительное вооружение, за которое заплатят страны Евросоюза. Об этом сообщает РБК.
Американский лидер Дональд Трамп планирует поставить ВСУ ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot:
"Мы направим [Украине] разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%", – заявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс.
Глава Соединенных Штатов уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент США также отметил, что "пока не определился с количеством" ракет Patriot, которые отправят Украине. Однако он подчеркнул, что ВСУ "получат некоторую (часть), потому что им нужна защита":
"Но заплатит за них Евросоюз, мы ничего не платим за это, но мы их направим, для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", – сказал республиканец.
Напомним, на 14 июля президент США анонсировал "важное заявление" по поводу России. При этом американский лидер вновь упомянул, что "разочарован" в ней.
"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник. Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", – отметил он.
08:54:14 14-07-2025
ну вот и истинная харя миротворца проявилась.
12:22:33 14-07-2025
Гость (08:54:14 14-07-2025) ну вот и истинная харя миротворца проявилась.... Как и в первой и второй мировой, США главный выгодоприобретатель нынешнего конфликта. Для них это бизнес и ослабление геополитических конкурентов (в данном случае, и Европы и России одновременно).
Ухудшают жизнь в разных странах, работают как пылесос производств, капиталов, мозгов.
11:33:09 14-07-2025
Бизнес прет.
16:43:40 14-07-2025
Нееет за них не евросоюз заплатит а Россия - деньги эти вероятнее всего наши же замороженные средства
Трамп такой же наемник как и Бидон был ну либо он хитрость задумал какую то против европейцев