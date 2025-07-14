В планах американского лидера направить ВСУ ракеты Patriot

14 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

США направят Украине дополнительное вооружение, за которое заплатят страны Евросоюза. Об этом сообщает РБК.

Американский лидер Дональд Трамп планирует поставить ВСУ ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot:

"Мы направим [Украине] разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%", – заявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент США также отметил, что "пока не определился с количеством" ракет Patriot, которые отправят Украине. Однако он подчеркнул, что ВСУ "получат некоторую (часть), потому что им нужна защита":

"Но заплатит за них Евросоюз, мы ничего не платим за это, но мы их направим, для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", – сказал республиканец.

Напомним, на 14 июля президент США анонсировал "важное заявление" по поводу России. При этом американский лидер вновь упомянул, что "разочарован" в ней.