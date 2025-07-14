НОВОСТИПолитика

Трамп анонсировал дополнительные поставки оружия Украине за счет Евросоюза

В планах американского лидера направить ВСУ ракеты Patriot

14 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
США направят Украине дополнительное вооружение, за которое заплатят страны Евросоюза. Об этом сообщает РБК.

Американский лидер Дональд Трамп планирует поставить ВСУ ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot:

"Мы направим [Украине] разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%", – заявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент США также отметил, что "пока не определился с количеством" ракет Patriot, которые отправят Украине. Однако он подчеркнул, что ВСУ "получат некоторую (часть), потому что им нужна защита":

"Но заплатит за них Евросоюз, мы ничего не платим за это, но мы их направим, для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", – сказал республиканец.

Напомним, на 14 июля президент США анонсировал "важное заявление" по поводу России. При этом американский лидер вновь упомянул, что "разочарован" в ней.

"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник. Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", – отметил он.

США Политика европа украина

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:54:14 14-07-2025

ну вот и истинная харя миротворца проявилась.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:33 14-07-2025

Гость (08:54:14 14-07-2025) ну вот и истинная харя миротворца проявилась.... Как и в первой и второй мировой, США главный выгодоприобретатель нынешнего конфликта. Для них это бизнес и ослабление геополитических конкурентов (в данном случае, и Европы и России одновременно).
Ухудшают жизнь в разных странах, работают как пылесос производств, капиталов, мозгов.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:09 14-07-2025

Бизнес прет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:43:40 14-07-2025

Нееет за них не евросоюз заплатит а Россия - деньги эти вероятнее всего наши же замороженные средства
Трамп такой же наемник как и Бидон был ну либо он хитрость задумал какую то против европейцев

  0 Нравится
Ответить
