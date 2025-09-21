Зеленский потребовал от Трампа немедленных санкций против России

Зеленский подчеркнул, что затягивание санкционного давления позволяет Москве адаптироваться

21 сентября 2025, 07:40, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом немедленно ввести новые санкции против России, не дожидаясь аналогичных шагов со стороны Европы. Такое заявление он сделал в интервью изданию "Европейская правда", комментируя ранее озвученную позицию Трампа о том, что США наложат ограничения только после отказа ЕС от российских энергоресурсов.

Зеленский подчеркнул, что затягивание санкционного давления позволяет Москве адаптироваться и снижает эффективность ограничений.

Украинский лидер намерен обсудить этот вопрос лично с Трампом в ходе предстоящей встречи на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, ожидание без действий со стороны Вашингтона ослабляет позиции Запада в противостоянии с Кремлем.