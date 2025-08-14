Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским сразу после переговоров на Аляске

Власти США уже ищут место для проведения саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет организовать встречу российского и украинского лидеров – Владимира Путина и Владимира Зеленского – сразу после переговоров на Аляске, сообщает "Коммерсантъ".

При этом американский лидер отметил, что саммит с Зеленским не состоится, если он не добьется "необходимых ответов" от президента РФ.

«Если первая пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же», – сказал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что может присутствовать на российско-украинских переговорах, если Путин и Зеленский этого захотят.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдут 15 августа в городе Анкоридж штата Аляска. Центральной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Ранее СМИ сообщали, что власти США уже ищут место для проведения переговоров президентов США, РФ и Украины.