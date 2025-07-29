Трамп не намерен называть ложью заявления Путина по Украине

Американский лидер подчеркнул, что с президентом РФ у него был хороший диалог, который предвещал перемирие

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть ложью заявления российского лидера Владимира Путина по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что он разговоры с президентом России были хорошими и предвещали перемирие:

«Я не хочу использовать слово "ложь". Все, что я знаю - это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», - заявил Трамп журналистам после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером.

Ранее президент США заявил, что сокращает 50-дневный ультиматум для России и дает 10-12 дней, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что разочарован в президенте РФ Владимире Путине:

"Я очень разочарован президентом Путиным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я сокращу срок 50 дней (для урегулирования конфликта на Украине - прим. ред.), потому что я думаю, что уже знаю, как все закончится", – сказал Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов пригрозил ввести 100%-е пошлины для России, если мир на Украине не будет достигнут за 50 дней.