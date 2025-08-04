Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если украинский конфликт не урегулируют к 8 августа
При этом американский лидер подчеркнул, что Москва довольно успешно их избегает
04 августа 2025, 09:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточит санкции против Москвы, если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа – ко дню истечения ультиматума. Об этом сообщает РБК.
Однако глава Белого дома отметил, что Россия успешно избегает мер воздействия.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал американский лидер журналистам.
Напомним, в конце июля Трамп сократил срок, который он отвел России на урегулирование украинского конфликта. Так, вместо 50 дней он дал Москве десять. Ранее президент США выражал недовольство обеими сторонами конфликта.
О, уже 4 дня осталось! А Байден так не мог!
10:30:21 04-08-2025
Нужно зеркально наложить санкции на США.
Так как США это агрессивное государство, то каждое судно и самолёт, покидающие США, должны подвергаться проверке со стороны Таможенного Союза, и облагаться пошлиной пошлина в размере 5 000 000 долларов за каждую единицу транспорта. Военные грузы запрещены, штраф торпеда в борт или ракета в хвост, что не освобождает от выплаты пошлины. Недружественные посты в СМИ наказываются "Орешником" с нормальной боевой частью в радиусе 200 километров вокруг места появления недружественного поста.
11:00:05 04-08-2025
"так что посмотрим, что из этого выйдет.. " - смотрящий или главный (юк) по миру?
11:02:34 04-08-2025
Ужесточит и че? А кто такой трамп? Для нас никто и звать никак
12:05:26 04-08-2025
А если Трамп не урегулирует этот конфликт к 8 августа, то я на него наложу.... ээээээ..... ну, просто наложу.