Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если украинский конфликт не урегулируют к 8 августа

При этом американский лидер подчеркнул, что Москва довольно успешно их избегает

04 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточит санкции против Москвы, если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа – ко дню истечения ультиматума. Об этом сообщает РБК.

Однако глава Белого дома отметил, что Россия успешно избегает мер воздействия.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал американский лидер журналистам.

Напомним, в конце июля Трамп сократил срок, который он отвел России на урегулирование украинского конфликта. Так, вместо 50 дней он дал Москве десять. Ранее президент США выражал недовольство обеими сторонами конфликта.