Трамп приказал направить атомные подлодки "в соответствующие регионы" после слов Медведева

При этом глава США отметил, что слова "нередко приводят к непредвиденным последствиям"

02 августа 2025, 00:20, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ разместить две атомные подводные лодки после высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

При этом американский лидер не уточнил, где именно они будут находиться. Он обозначил их местоположение как "соответствующие регионы".

"Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Благодарю за внимание к этому вопросу!" — написал Дональд Трамп в своих соцсетях.

Ранее Медведев и Трамп устроили перепалку в социальных сетях. В ответ на высказывания американского лидера о "мертвой" российской экономике и "провальном" бывшем президенте зампред Совбеза РФ предупредил об опасности "несуществующей в природе мертвой руки" (ядерном массированном ударе при чрезвычайном положении).