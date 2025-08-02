Трамп приказал направить атомные подлодки "в соответствующие регионы" после слов Медведева
При этом глава США отметил, что слова "нередко приводят к непредвиденным последствиям"
02 августа 2025, 00:20, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ разместить две атомные подводные лодки после высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
При этом американский лидер не уточнил, где именно они будут находиться. Он обозначил их местоположение как "соответствующие регионы".
"Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Благодарю за внимание к этому вопросу!" — написал Дональд Трамп в своих соцсетях.
Ранее Медведев и Трамп устроили перепалку в социальных сетях. В ответ на высказывания американского лидера о "мертвой" российской экономике и "провальном" бывшем президенте зампред Совбеза РФ предупредил об опасности "несуществующей в природе мертвой руки" (ядерном массированном ударе при чрезвычайном положении).
08:36:39 02-08-2025
О как! Оказывается можно научить отвечать за свои слова, даже сказанные с пьяна
12:59:43 02-08-2025
Sic semper tyrannis (08:36:39 02-08-2025) О как! Оказывается можно научить отвечать за свои слова, даж... Отвечать то как всегда будут другие, которые вообще не при делах
13:21:34 02-08-2025
Sic semper tyrannis (08:36:39 02-08-2025) О как! Оказывается можно научить отвечать за свои слова, даж... О как! Когда Трампа научат отвечать за свои слова? Он недавно хвалился, что при разговоре с Путиным ( не в соцсетях, а лично!!!) обещал бомбить Москву. А лично товарищу Си обещал бомбить Пекин.
08:54:17 02-08-2025
Не нужно по пьяни ни кому ничего писать. Особенно в запрещенных на территории РФ сетях
11:59:45 02-08-2025
Гость (08:54:17 02-08-2025) Не нужно по пьяни ни кому ничего писать. Особенно в запрещен...
Всё верно, ему бы с отечественных гаджетов и на отечественном программном обеспечении, да в отечественном мессенджере, выходить в сеть.