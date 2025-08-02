НОВОСТИПолитика

Трамп приказал направить атомные подлодки "в соответствующие регионы" после слов Медведева

При этом глава США отметил, что слова "нередко приводят к непредвиденным последствиям"

02 августа 2025, 00:20, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ разместить две атомные подводные лодки после высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

При этом американский лидер не уточнил, где именно они будут находиться. Он обозначил их местоположение как "соответствующие регионы". 

"Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Благодарю за внимание к этому вопросу!" — написал Дональд Трамп в своих соцсетях.

Ранее Медведев и Трамп устроили перепалку в социальных сетях. В ответ на высказывания американского лидера о "мертвой" российской экономике и "провальном" бывшем президенте зампред Совбеза РФ предупредил об опасности "несуществующей в природе мертвой руки" (ядерном массированном ударе при чрезвычайном положении).

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Медведев назвал одно полезное для России качество Дональда Трампа

При этом Медведев не уверен, что Трамп сможет сопротивляться системе
Россия Политика Дональд Трамп

Комментарии 5

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

08:36:39 02-08-2025

О как! Оказывается можно научить отвечать за свои слова, даже сказанные с пьяна

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:43 02-08-2025

Sic semper tyrannis (08:36:39 02-08-2025) О как! Оказывается можно научить отвечать за свои слова, даж... Отвечать то как всегда будут другие, которые вообще не при делах

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:34 02-08-2025

Sic semper tyrannis (08:36:39 02-08-2025) О как! Оказывается можно научить отвечать за свои слова, даж... О как! Когда Трампа научат отвечать за свои слова? Он недавно хвалился, что при разговоре с Путиным ( не в соцсетях, а лично!!!) обещал бомбить Москву. А лично товарищу Си обещал бомбить Пекин.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:17 02-08-2025

Не нужно по пьяни ни кому ничего писать. Особенно в запрещенных на территории РФ сетях

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:45 02-08-2025

Гость (08:54:17 02-08-2025) Не нужно по пьяни ни кому ничего писать. Особенно в запрещен...
Всё верно, ему бы с отечественных гаджетов и на отечественном программном обеспечении, да в отечественном мессенджере, выходить в сеть.

  4 Нравится
Ответить
