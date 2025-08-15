Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко накануне встречи с Путиным

Они обсудили возможность освобождения 1300 заключенных

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

За несколько часов до начала российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Разговор состоялся около 16:46 по московскому времени и длился около 20 минут. Как отметил Трамп, беседа прошла "очень хорошо" и имела несколько ключевых тем:

Благодарность за освобождение 16 заключенных. Обсуждение возможности освобождения еще 1300 человек. Предстоящие переговоры с Путиным по украинскому урегулированию.

«Мы также обсудили предстоящий саммит в Анкоридже, посвященный разрешению украинского конфликта», – уточнил американский лидер.

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, на что американский президент выразил согласие.

Напомним, что переговоры Трампа и Путина начнутся сегодня в 22:00 по московскому времени. Основной темой саммита станет поиск путей мирного урегулирования на Украине.