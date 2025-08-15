Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко накануне встречи с Путиным
Они обсудили возможность освобождения 1300 заключенных
15 августа 2025, 22:30, ИА Амител
За несколько часов до начала российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.
Разговор состоялся около 16:46 по московскому времени и длился около 20 минут. Как отметил Трамп, беседа прошла "очень хорошо" и имела несколько ключевых тем:
Благодарность за освобождение 16 заключенных.
Обсуждение возможности освобождения еще 1300 человек.
Предстоящие переговоры с Путиным по украинскому урегулированию.
«Мы также обсудили предстоящий саммит в Анкоридже, посвященный разрешению украинского конфликта», – уточнил американский лидер.
Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, на что американский президент выразил согласие.
Напомним, что переговоры Трампа и Путина начнутся сегодня в 22:00 по московскому времени. Основной темой саммита станет поиск путей мирного урегулирования на Украине.
