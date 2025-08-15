НОВОСТИПолитика

Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко накануне встречи с Путиным

Они обсудили возможность освобождения 1300 заключенных

15 августа 2025, 22:30, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

За несколько часов до начала российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Разговор состоялся около 16:46 по московскому времени и длился около 20 минут. Как отметил Трамп, беседа прошла "очень хорошо" и имела несколько ключевых тем:

  1. Благодарность за освобождение 16 заключенных.

  2. Обсуждение возможности освобождения еще 1300 человек.

  3. Предстоящие переговоры с Путиным по украинскому урегулированию.

«Мы также обсудили предстоящий саммит в Анкоридже, посвященный разрешению украинского конфликта», – уточнил американский лидер. 

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, на что американский президент выразил согласие.

Напомним, что переговоры Трампа и Путина начнутся сегодня в 22:00 по московскому времени. Основной темой саммита станет поиск путей мирного урегулирования на Украине. 

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, он посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором
НОВОСТИПолитика

Комментарии 4

Avatar Picture
Колхозан

23:16:39 15-08-2025

Трамп торгаш. ему выгодна война тк они там зарабатывают... единственное достижение может быть 1.если пу обьявит что будет валить технику на подходе в украину или при пересечении границы. 2. пообещает вальнуть зеленского и всю их верхушку как это делает их партнер израиль со своими врагами

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:31 16-08-2025

Колхозан (23:16:39 15-08-2025) Трамп торгаш. ему выгодна война тк они там зарабатывают... е... Зеленского и верхушку надо судить, а не "валить". Тогда он будет военный преступник, а не сакральная жертва.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:41:38 16-08-2025

Вид , у "Папы картофельного" помятый, после разговора, с руководителем....(на фото)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:14 16-08-2025

Может уточнил по поводу орешника. Типа, правда или нет

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров