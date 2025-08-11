Трамп: российские войска могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе
Американский президент заявил, что решение ехать по "сельхозугодьям" принял "один российский генерал"
11 августа 2025, 23:50, ИА Амител
Российские войска в самом начале украинского конфликта могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», – сказал американский лидер.
Он добавил, что не знает, "кто этот генерал", который принял такое решение, однако уверен, что, зная президента России Владимира Путина, его, вероятно, уже нет рядом.
