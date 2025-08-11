НОВОСТИПолитика

Трамп: российские войска могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе

Американский президент заявил, что решение ехать по "сельхозугодьям" принял "один российский генерал"

11 августа 2025, 23:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские войска в самом начале украинского конфликта могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», – сказал американский лидер.

Он добавил, что не знает, "кто этот генерал", который принял такое решение, однако уверен, что, зная президента России Владимира Путина, его, вероятно, уже нет рядом.

спецоперация Дональд Трамп

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

00:02:46 12-08-2025

Догадываемся кто это ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:34:39 12-08-2025

Маразм американского президента.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:35 12-08-2025

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:02 12-08-2025

Но на рыбалку с ним он по прежнему ездит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:55 12-08-2025

Речь про человека, фамилия которого начинается на "Шой...", а оканчивается на "..гу"?
Кто же этот человек, никак не могу отгадать...

  6 Нравится
Ответить
