Трамп заявил, что приедет в Россию 15 августа
Об этом американский лидер сказал на брифинге
11 августа 2025, 22:00, ИА Амител
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию в пятницу, 15 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Я приеду в Россию в пятницу, я увижусь с Путиным», – сказал Трамп на брифинге.
Не исключено, что американский лидер оговорился в своей речи.
Напомним, после визита в Россию спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа стало известно, что стороны договорились о встрече российского лидера Владимира Путина с Трампом. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться на Аляске 15 августа.
22:05:42 11-08-2025
Я как раз в Барнаул еду в пятницу, надеюсь, увидимся на ярмарке меда!
23:31:32 11-08-2025
Специально, сбивают с толку снайперов.
В самый последний момент узнаем что в Таллыкургане соберутся.
И Ын туда на бронепоезде причалит. Хотя изначально про Ына не говорили.
Это наши бабки на Прудских, от почтальона узнали, а та ненсу ФСБшному пенсию носит.
08:36:42 12-08-2025
Не исключено, что американский лидер оговорился --- ну так то по Фрейду
11:40:45 12-08-2025
В горном таксисты уже ждут.