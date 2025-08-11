НОВОСТИПолитика

Трамп заявил, что приедет в Россию 15 августа

Об этом американский лидер сказал на брифинге

11 августа 2025, 22:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию в пятницу, 15 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Я приеду в Россию в пятницу, я увижусь с Путиным», – сказал Трамп на брифинге. 

Не исключено, что американский лидер оговорился в своей речи. 

Напомним, после визита в Россию спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа стало известно, что стороны договорились о встрече российского лидера Владимира Путина с Трампом. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться на Аляске 15 августа.

Комментарии 4

Гостья из прошлого

22:05:42 11-08-2025

Я как раз в Барнаул еду в пятницу, надеюсь, увидимся на ярмарке меда!

Гость

23:31:32 11-08-2025

Специально, сбивают с толку снайперов.
В самый последний момент узнаем что в Таллыкургане соберутся.
И Ын туда на бронепоезде причалит. Хотя изначально про Ына не говорили.
Это наши бабки на Прудских, от почтальона узнали, а та ненсу ФСБшному пенсию носит.

Гость

08:36:42 12-08-2025

Не исключено, что американский лидер оговорился --- ну так то по Фрейду

Иванна

11:40:45 12-08-2025

В горном таксисты уже ждут.

