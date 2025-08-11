Трамп заявил, что приедет в Россию 15 августа

Об этом американский лидер сказал на брифинге

11 августа 2025, 22:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию в пятницу, 15 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Я приеду в Россию в пятницу, я увижусь с Путиным», – сказал Трамп на брифинге.

Не исключено, что американский лидер оговорился в своей речи.

Напомним, после визита в Россию спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа стало известно, что стороны договорились о встрече российского лидера Владимира Путина с Трампом. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться на Аляске 15 августа.