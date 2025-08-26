Трамп: США больше не выделяют средства на поддержку Украины
Вместе с тем Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО
26 августа 2025, 08:00, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
США больше не выделяют средства на поддержку Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Мы не платим Украине никаких денег. <...> Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%», – сказал американский президент во время общения с журналистами.
Ранее Трамп уже заявлял, что хочет вывести США из участия в украинском конфликте и сокращать поддержку Киева. Сейчас американский лидер не берет на Вашингтон долгосрочных обязательств по помощи Украине.
12:42:43 26-08-2025
Ну неплохо. Если правда