Трамп: США больше не выделяют средства на поддержку Украины

Вместе с тем Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО

26 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

США больше не выделяют средства на поддержку Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы не платим Украине никаких денег. <...> Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%», – сказал американский президент во время общения с журналистами.

Ранее Трамп уже заявлял, что хочет вывести США из участия в украинском конфликте и сокращать поддержку Киева. Сейчас американский лидер не берет на Вашингтон долгосрочных обязательств по помощи Украине.