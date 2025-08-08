НОВОСТИПолитика

Трамп: введение новых антироссийских санкций зависит от действий Путина

Со слов американского лидера, пока он огорчен позицией руководства РФ

08 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС
Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение им новых санкций против России зависит от дальнейших действий Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Трамп установил срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Предполагается, что он истекает 8 августа, после чего США намерены ввести в отношении Москвы и ее торговых партнеров 100%-ные пошлины.

«Это будет зависеть от него [российского лидера]. Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», – цитирует агентство главу Белого дома.

Президент США также добавил, что он "очень огорчен" позицией российского руководства. 

Напомним, 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. В настоящее время идет проработка саммита. Со слов дипломата, переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшие дни.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Ушаков: Путин и Трамп встретятся "в ближайшие дни"

Встречу на высшем уровне уже согласовали, идет проработка саммита
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Политика Дональд Трамп

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:42:34 08-08-2025

Кто то тянет время.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:41 08-08-2025

Иначе Трамп накажет своими действиями)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:57 08-08-2025

Путин, не огорчай Трампа...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:31 08-08-2025

он истекает 8 августа --- до вечера надо что-то сделать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:14 08-08-2025

Гость (09:52:31 08-08-2025) он истекает 8 августа --- до вечера надо что-то сделать... Надо выпить!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

09:54:40 08-08-2025

Кто такой Трамп?Не знам мы никакого Трампа...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:51 08-08-2025

Да послать его лесом, этого Дональда Фредовича вместе с его санкциями. Гегемон нашелся. У самого вся страна в триллионных долгах, а туда же, командовать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:58 08-08-2025

Гость (09:57:51 08-08-2025) Да послать его лесом, этого Дональда Фредовича вместе с его ... Разница в том, что он эти долги отдавать не собирается. Это выгода от ФРС

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:16:37 08-08-2025

Санкции вводят "они", а всё дело в Путине!
Не беспокоит, Зеленский может и другие языки запретить (не только русский)? Не терпимость - заболевание, лечить бы надо, но западу интереснее шоу, ещё и вдруг, что нибудь отвалится.. Колонии потихоньку к независимости двигаются.. А окраина сама петлю себе на шею накинула..

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров