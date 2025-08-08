Трамп: введение новых антироссийских санкций зависит от действий Путина

Со слов американского лидера, пока он огорчен позицией руководства РФ

08 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение им новых санкций против России зависит от дальнейших действий Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Трамп установил срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Предполагается, что он истекает 8 августа, после чего США намерены ввести в отношении Москвы и ее торговых партнеров 100%-ные пошлины.

«Это будет зависеть от него [российского лидера]. Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», – цитирует агентство главу Белого дома.

Президент США также добавил, что он "очень огорчен" позицией российского руководства.

Напомним, 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. В настоящее время идет проработка саммита. Со слов дипломата, переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшие дни.