Трамп: введение новых антироссийских санкций зависит от действий Путина
Со слов американского лидера, пока он огорчен позицией руководства РФ
08 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение им новых санкций против России зависит от дальнейших действий Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Трамп установил срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Предполагается, что он истекает 8 августа, после чего США намерены ввести в отношении Москвы и ее торговых партнеров 100%-ные пошлины.
«Это будет зависеть от него [российского лидера]. Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», – цитирует агентство главу Белого дома.
Президент США также добавил, что он "очень огорчен" позицией российского руководства.
Напомним, 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. В настоящее время идет проработка саммита. Со слов дипломата, переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшие дни.
08:42:34 08-08-2025
Кто то тянет время.
09:38:41 08-08-2025
Иначе Трамп накажет своими действиями)
09:39:57 08-08-2025
Путин, не огорчай Трампа...
09:52:31 08-08-2025
он истекает 8 августа --- до вечера надо что-то сделать
10:23:14 08-08-2025
Гость (09:52:31 08-08-2025) он истекает 8 августа --- до вечера надо что-то сделать... Надо выпить!
09:54:40 08-08-2025
Кто такой Трамп?Не знам мы никакого Трампа...
09:57:51 08-08-2025
Да послать его лесом, этого Дональда Фредовича вместе с его санкциями. Гегемон нашелся. У самого вся страна в триллионных долгах, а туда же, командовать.
13:10:58 08-08-2025
Гость (09:57:51 08-08-2025) Да послать его лесом, этого Дональда Фредовича вместе с его ... Разница в том, что он эти долги отдавать не собирается. Это выгода от ФРС
13:16:37 08-08-2025
Санкции вводят "они", а всё дело в Путине!
