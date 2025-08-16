НОВОСТИПолитика

СМИ: Путин и Трамп предварительно договорились о воздушном перемирии на Украине

О соглашении по прекращению огня в воздухе узнал корреспондент Economist

16 августа 2025, 15:35, ИА Амител

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Президенты США и РФ – Дональд Трамп и Владимир Путин – могли предварительно договориться о временном прекращении огня в воздухе. Утверждается, что соглашение должно вступить в силу перед трехсторонней встречей между Путиным, Трампом и Зеленским. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на корреспондента журнала Economist Оливера Кэрролла.

Кэрролл, ссылаясь на свой источник, заявил, что предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе уже существует и начнет действовать перед саммитом США, России и Украины.

«Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя предвещает интересные события», – написал журналист в соцсети Х.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Подробности возможных переговоров пока неизвестны.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гомть

15:51:30 16-08-2025

Видимость создают

Avatar Picture
ВВП

16:43:59 16-08-2025

Пасхальное и на день Победы уже были, итоги знаем. Бог троицу любит, как говориться.

Avatar Picture
ВВП

16:51:59 16-08-2025

Лидеры ЕС и Великобритании исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО - совместное заявление по саммиту в Анкоридже. То есть война до последнего украинца

