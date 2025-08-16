СМИ: Путин и Трамп предварительно договорились о воздушном перемирии на Украине
О соглашении по прекращению огня в воздухе узнал корреспондент Economist
16 августа 2025, 15:35, ИА Амител
Президенты США и РФ – Дональд Трамп и Владимир Путин – могли предварительно договориться о временном прекращении огня в воздухе. Утверждается, что соглашение должно вступить в силу перед трехсторонней встречей между Путиным, Трампом и Зеленским. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на корреспондента журнала Economist Оливера Кэрролла.
Кэрролл, ссылаясь на свой источник, заявил, что предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе уже существует и начнет действовать перед саммитом США, России и Украины.
«Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя предвещает интересные события», – написал журналист в соцсети Х.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Подробности возможных переговоров пока неизвестны.
Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.
15:51:30 16-08-2025
Видимость создают
16:43:59 16-08-2025
Пасхальное и на день Победы уже были, итоги знаем. Бог троицу любит, как говориться.
16:51:59 16-08-2025
Лидеры ЕС и Великобритании исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО - совместное заявление по саммиту в Анкоридже. То есть война до последнего украинца