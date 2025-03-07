ТРЦ "Арена" на 8 Марта порадует женщин цветами и новой фотозоной
А еще – скидками во многих отделах
07 марта 2025, 11:30, ИА Амител erid: 2W5zFGCQVwn
8 Марта – тот самый день, когда особенно хочется получать цветы и комплименты. Поэтому ТРЦ "Арена" предлагает не сидеть дома, а насладиться праздником в локациях торгового центра. Тем более что в честь Международного женского дня там подготовили много интересного.
С 11:00 до 13:00 в зоне около фонтана всем представительницам прекрасного пола будут дарить тюльпаны. А те, кто хочет сделать праздничное фото, в этой же локации найдут особую весеннюю фотозону.
Отдых с семьей и шопинг будет приятным – во многих отделах ТРЦ "Арена" действуют особые акции и бонусы. Успейте ими воспользоваться.
Подробнее о мероприятии в группе ВК ТРЦ "Арена".
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