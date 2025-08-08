ТРЦ "Арена" подарит барнаульцам 70 тысяч рублей на покупку школьного образа

Ежегодный шопинг-проект уже открыл набор участников

Сборы ребенка в школу – занятие непростое. Ведь нужно не только купить все необходимое, но и уложиться в бюджет. ТРЦ "Арена" позаботился о том, чтобы сделать шопинг интереснее и выгоднее и запустил ежегодный проект "Соберись в школу с ТРЦ "Арена".

Что за проект?

С 1 августа 2025 года школьники с 1-го по 11-й класс могут выиграть семь тысяч рублей на покупку необходимого к новому учебному году. С помощью рандомайзера команда торгово-развлекательного центра выберет десять случайных победителей. Этот бюджет счастливчики смогут потратить в рамках шопинг-часа на модный школьный образ. Кстати, те, у кого получится это лучше всего, дополнительно получат подарки от "Арены" и партнеров.

А еще для всех родителей будет доступна гайд-карта отделов, в которых можно совершить необходимые покупки к школе. Скачать ее и узнать о действующих акциях можно в официальной группе ВК ТРЦ "Арена" ближе к 16 августа.

Как участвовать?

Условия простые:

С 1 по 20 августа 2025 года отправляйте заявки по ссылке;

14 и 21 августа с помощью рандомайзера команда ТРЦ выберет по пять случайных участников среди всех заявившихся;

16 и 23 августа школьники и их родители встретятся в центральном атриуме, получат по семь тысяч рублей и отправятся на шопинг в отделы ТРЦ "Арена".

Сроки проведения розыгрыша – с 1 по 23 августа 2025 года. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

