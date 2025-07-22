Трехдневная магнитная буря обрушится на Землю

"Качели" в магнитосфере будут продолжаться до 24 июля

22 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Активность магнитосферы Земли возрастет в ближайшие несколько дней – на планете начинается очередная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно прогнозу ученых, уже к вечеру 22 июля возмущения магнитного поля начнут возрастать, а к утру 23 июля достигнут уровня G1, что оценивается как слабая буря. После этого активность магнитосферы ослабнет, однако уже к утру 24 июля снова возрастет.

Саму вероятность магнитной бури 22 июля эксперты оценивают как 31%, а 23 июля – уже 56%. 24 июля вероятность снизится до 31%.

Напомним, что влияние магнитных бурь на человека все еще не доказано учеными, а врачи уверяют, что самое главное – не переживать. По этой причине лучше хорошо высыпаться, пить достаточное количество воды, чаще бывать на свежем воздухе и не забывать о физической активности.