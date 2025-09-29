Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась во сне
Предположительно, у спортсменки оторвался тромб
29 сентября 2025, 14:55, ИА Амител
Трехкратная чемпионка мира по боксу, россиянка Ирина Синецкая умерла во сне. Спортсменке было 46 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Причины смерти Синецкой выясняют. Предположительно, у нее оторвался тромб.
«Ирина умерла во сне. Причины устанавливаются, возможно, тромб», – рассказал агентству собеседник.
В Федерации бокса России отметили, что уход самой титулованной спортсменки в женском боксе – тяжелая утрата. Отметим, что Синецкая также является пятикратной чемпионкой Европы и 11-кратной чемпионкой России.
«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», – сказано в заявлении федерации, опубликованном во "ВКонтакте".
Также Синецкая является заслуженным мастером спорта, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером Европы.
15:47:54 29-09-2025
Вот кто больше сделал для России, а не эти актеришки, режисеры и т.д. про которых десятки статей вечно пишут в новостях.
16:29:16 29-09-2025
Гость (15:47:54 29-09-2025) Вот кто больше сделал для России, а не эти актеришки, режисе... +
16:36:54 29-09-2025
Почему бить по лицу - это спорт?
16:55:26 29-09-2025
Гость (16:36:54 29-09-2025) Почему бить по лицу - это спорт?... Бьют по роже. А в боксе лицо - это лишь часть тела выше пояса, причем не такая уж и чувствительная.
21:12:10 29-09-2025
Гость (16:36:54 29-09-2025) Почему бить по лицу - это спорт?... А почему бегать по полю 24 человекам за одним мячиком это спорт?
17:20:03 29-09-2025
странный спорт
17:20:41 29-09-2025
О спорт.. ты жизнь.
23:13:14 29-09-2025
Спорт- это не про здоровье. Про здоровье физкультура 🤷