Предположительно, у спортсменки оторвался тромб

29 сентября 2025, 14:55, ИА Амител

Ирина Синецкая / Фото: Федерация бокса России / rusboxing.ru

Трехкратная чемпионка мира по боксу, россиянка Ирина Синецкая умерла во сне. Спортсменке было 46 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Причины смерти Синецкой выясняют. Предположительно, у нее оторвался тромб.

«Ирина умерла во сне. Причины устанавливаются, возможно, тромб», – рассказал агентству собеседник.

В Федерации бокса России отметили, что уход самой титулованной спортсменки в женском боксе – тяжелая утрата. Отметим, что Синецкая также является пятикратной чемпионкой Европы и 11-кратной чемпионкой России.

«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», – сказано в заявлении федерации, опубликованном во "ВКонтакте".

Также Синецкая является заслуженным мастером спорта, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером Европы.