7 августа в первом раунде Пути регионов Кубка России "Темп" обыграл клуб Второй лиги "Уралец-ТС" в серии пенальти

08 августа 2025, 11:00, Антон Дегтярев

Иван Старков (слева) / Фото: amic.ru

Любительский барнаульский футбольный клуб "Темп" в 2025 году готов к выступлению во Второй лиге (третьем по рангу футбольном дивизионе России) и соответствует ее уровню. Об этом тренер "Темпа" Иван Старков рассказал на пресс-конференции после победы его команды над профессиональным клубом "Уральцец-ТС" в первом раунде Пути регионов Кубка России 7 августа.

По слова Старкова, "Темп" отличается от "Уральца-ТС" лишь тем, что у последнего есть опыт выступления во Второй лиге. "Темпу" такой опыт также нужен, и играть в профессиональном футболе барнаульская команда уже готова, считает он.

«Нам не хватает только опыта, а из-за этого идет и нервозность. Не хватает таких матчей. Их нужно как можно больше, потому что в нашем чемпионате (в Третьей лиге. – Прим. ред.) подобных игр очень мало. Нам очень тяжело играть с коллективами из нижней части таблицы, потому что идет недооценка соперника. Команда готова к выступлению во Второй лиге, и я очень рад, что мы вышли на этот уровень. В прошлом году мы еще его не достигли, а в этом году "Темп" – команда уровня Второй лиги», – отметил Старков.

7 августа футбольный клуб "Темп" в первом раунде Пути регионов Кубка России по футболу обыграл нижнетагильский "Уралец-ТС". В основное время игра завершилась со счетом 2:2, при этом "Темпу" удалось отыграть два пропущенных мяча. А в серии пенальти сильнее оказался "Темп" – 3:1.

При этом три удара отразил 17-летний вратарь барнаульской команды Степан Масальских. В следующем раунде Кубка России "Темп" сыграет против омского "Иртыша".

Напомним, что весной 2025 года ФК "Темп" уже заявлял о том, что хочет получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге чемпионата России, где сейчас выступает барнаульское "Динамо". Правда, для этого команде требуются спонсоры. Руководитель пресс-службы ФК Михаил Меламед рассказывал amic.ru, что для попадания во Вторую лигу клубу нужен бюджет около 70 млн рублей (сейчас бюджет клуба 20 млн рублей). При этом команда не собирается претендовать на госфинансирование. Подробнее об этом можно прочитать здесь.