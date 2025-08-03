Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей
Показатель за два года вырос почти в два раза
03 августа 2025, 11:15, ИА Амител
Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 млн человек, которые работают в 95,4 тысячах организаций. Малый бизнес в исследование не входит
В апреле среднюю зарплату от 100 тысяч рублей до вычета налога получали 31,9% работников в России. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%. От 150 до 200 тысяч получают 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3%, а больше этой суммы — лишь 1,5%.
От 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч - 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% - от 22,4 до 40 тысяч.
Выходит мы не Россияне?
Гость (12:03:31 03-08-2025) Выходит мы не Россияне?... Выходит ты не работаешь.
В какой отрасли получают от 100 тысяч рублей?
Гость (12:11:28 03-08-2025) В какой отрасли получают от 100 тысяч рублей?... В разных. Можно в it, можно в продажах, можно в проектировании.
Верю :)
Ну как наторели рисовать цифры по доходам и инфляции, мы уже поняли
Обследовали Москву и Магадан..
Так и есть. Чего скрывать.
Гость (13:54:16 03-08-2025) Так и есть. Чего скрывать.... Ну а что? До вычета налога 100 - 42% =58 т думаете мало на руки получают 58+ тыр?
Когда уже перестанут перепечатывать эту чушь?
Гость (15:22:43 03-08-2025) Когда уже перестанут перепечатывать эту чушь?... Поверь, жизнь скроена не только из уборщиц и дворников. Есть и другие профессии.
Гость (17:18:13 03-08-2025) Поверь, жизнь скроена не только из уборщиц и дворников. Есть... а есть те, кто не верит в существовании продавцов, почтальонов, библиотекарей, сотрудников пвз, киоскеров, архивариусов, преподавателей, санитаров, вахтеров, дворников, сторожей, нянечек, кассиров и кондукторов? а общем, во всех тех, кто обслуживает айтишников и мамкиных стартаперов.
Элен без ребят (18:56:21 03-08-2025) а есть те, кто не верит в существовании продавцов, почтальон... Ляя, да мамкины аперы нифига не зарабатывают в основном, уже на заводах в районе 100 можно зарабатывать, но есть нюанс.... пахать надо.
гость (19:42:57 03-08-2025) Ляя, да мамкины аперы нифига не зарабатывают в основном, уже... Ага,там же так и норовят людям без специальности по сто тысяч платить. Головой то только едим?
Гость (21:08:22 03-08-2025) Ага,там же так и норовят людям без специальности по сто тыся... На стройке и на заводах платят. А кто головой только ест, тут и ноет, что нет ни работы, ни зарплаты.
гость (19:42:57 03-08-2025) Ляя, да мамкины аперы нифига не зарабатывают в основном, уже... а я и не сказала, что мамкины стартаперы зарабатывают.
они лихо в интернетах об этом мечтают вслух, принижая других людей.
да, расскажите, на какой завод и на какую должность возьмут предпенсионера и пенсионера и будут ему платить сто тыщ7. например, соискатель- это женщина- библиотекарь, 57 лет.
внимательно слушаю варианты.
Гость (17:18:13 03-08-2025) Поверь, жизнь скроена не только из уборщиц и дворников. Есть... Она не поверит, т.к. это другой мир. Мир вкалывающих, способных и талантливых людей, к которым она не относится. Когда ты в подсознании ничто, это не исправить подобным текстом.
Да есть и те кто непосредственным трудом получает 100 и выше.Но их мало ,это высококвалифицированные работники,а есть те ,кто живёт за счёт всех остальных эксплуатируя и присваивая их доход.Этих ,по моему ,развелось немало.