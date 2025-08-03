Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей

Показатель за два года вырос почти в два раза

Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 млн человек, которые работают в 95,4 тысячах организаций. Малый бизнес в исследование не входит

В апреле среднюю зарплату от 100 тысяч рублей до вычета налога получали 31,9% работников в России. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%. От 150 до 200 тысяч получают 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3%, а больше этой суммы — лишь 1,5%.

От 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч - 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% - от 22,4 до 40 тысяч.