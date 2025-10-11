Треть россиян стали сидеть в соцсетях гораздо меньше

Причины разные, среди них потеря интереса, работа и другие увлечения

11 октября 2025, 18:35, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Приблизительно 30% граждан России в настоящее время уделяют меньше времени социальным сетям, по сравнению с тем, как это было пару лет назад. К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного ресурсом kp.ru, что перекликается с данными аналитического исследования Financial Times, подчеркивающего снижение интереса к соцсетям у молодого поколения. В исследовании приняли участие 3500 респондентов.

Участники опроса объясняют такую динамику, в частности, ощущением "усталости" от социальных платформ, трансформацией личных интересов и увеличением рабочей нагрузки. Часть из них сообщили о переходе из традиционных соцсетей в мессенджеры, где они поддерживают связь с близкими и получают актуальную информацию.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов стали проводить в соцсетях больше времени, чем два-три года назад. Четверть (25%) не отметили каких-либо изменений.