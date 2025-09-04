Третьеклассник сел на карандаш и попал в реанимацию после розыгрыша в школе Петербурга

Повреждения получил жизненно важный орган

04 сентября 2025, 14:52, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школе Красносельского района третьеклассник оказался в реанимации после того, как один из учеников решил подшутить и поставил на стул острый карандаш, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

«Школьник сел, не заметив опасности, и получил серьезное ранение», – пишет канал.

По данным медиков, поврежден внутренний орган, ребенка срочно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации, врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что трагический инцидент произошел 1 сентября в поселке Октябрьском Ульяновской области. Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, ученица местной школы потеряла сознание, а затем умерла.