Три легковушки столкнулись на перекрестке Ползунова — Горького в Барнауле

Обстоятельства аварии пока неизвестны

03 октября 2025, 13:25, ИА Амител

ДТП на перекрестке Ползунова – Горького / Фото: "Инцидент Барнаул"

В исторической части Барнаула столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на перекрестке Ползунова – Горького. Судя по кадрам, все легковушки получили серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее возле ТРЦ "Галактика" легковой автомобиль Nissan столкнулся с грузовиком. Он врезался в боковую часть большегруза и едва не оказался под ним. Движение на участке, где случилось ДТП, было затруднено.