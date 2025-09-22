НОВОСТИКультура

Три современные модельные библиотеки заработают в Алтайском крае в 2026 году

Проект призван улучшить условия для посетителей библиотек

22 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Библиотека / Фото: amic.ru
Библиотека / Фото: amic.ru

В 2026 году Алтайский край получит федеральную субсидию на создание трех модельных библиотек – в Заринске, Рубцовске и Чарышском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства культуры.

На модернизацию выделят 45 млн рублей в рамках национального проекта "Семья". Средства направят на обновление книжных фондов, закупку новой мебели, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и внедрение RFID-технологий, которые позволят ускорить обслуживание читателей.

В региональном Минкульте подчеркнули, что проект призван улучшить условия для посетителей библиотек и повысить привлекательность чтения для жителей края.

Комментарии 3

Гость

10:27:09 22-09-2025

Плохо что в новых районах не бывает библиотек.

Гость

12:50:45 22-09-2025

Хорошо, что библиотеки открываются. А в Шипуновском районе, урезали площадь у библиотеки , забрали под архив.

@

13:12:52 22-09-2025

Зачем красоту под маску спрятали?

