Три современные модельные библиотеки заработают в Алтайском крае в 2026 году
22 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
В 2026 году Алтайский край получит федеральную субсидию на создание трех модельных библиотек – в Заринске, Рубцовске и Чарышском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства культуры.
На модернизацию выделят 45 млн рублей в рамках национального проекта "Семья". Средства направят на обновление книжных фондов, закупку новой мебели, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и внедрение RFID-технологий, которые позволят ускорить обслуживание читателей.
В региональном Минкульте подчеркнули, что проект призван улучшить условия для посетителей библиотек и повысить привлекательность чтения для жителей края.
10:27:09 22-09-2025
Плохо что в новых районах не бывает библиотек.
12:50:45 22-09-2025
Хорошо, что библиотеки открываются. А в Шипуновском районе, урезали площадь у библиотеки , забрали под архив.
13:12:52 22-09-2025
Зачем красоту под маску спрятали?