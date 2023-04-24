Труп новорожденного нашли на московском шоссе

Следователи проводят проверку

24 апреля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Труп новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти нашли на юго-востоке Москвы, сообщили в столичном СК.

"Утром 24 апреля 2023 года на участке местности, расположенном на шоссе Фрезер в городе Москве, обнаружено тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти", – сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты устанавливаются обстоятельства произошедшего.