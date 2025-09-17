"Тучи в голубом" Александра Журбина. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
17 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
А. Журбин, В. Аксенов, П. Синяковский – "Ах, эти тучи в голубом"
Снова весь фронт раскален от огня,
Лупят зенитки три ночи, три дня,
А в гимнастерке на снимке
Ты обнимаешь меня.
Ах, эти тучи в голубом
Напоминают море.
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс
В миноре.
Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой я в родной стороне.
Только пока я воюю,
Ты не забудь обо мне.
Ах, эти тучи в голубом
Напоминают море.
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс
В миноре.
Юнкерсы кружат, и небо в огне,
Думай, родная, всегда обо мне.
Из поднебесья мне виден
Милый твой профиль в окне.
Ах, эти тучи в голубом
Напоминают море.
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс
В мажоре.
Ах, эти тучи в голубом
Напоминают море.
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс.
Текст песни взят с сайта notarhiv.ru
Комментарии 0