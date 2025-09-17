"Тучи в голубом" Александра Журбина. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

17 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

А. Журбин, В. Аксенов, П. Синяковский – "Ах, эти тучи в голубом"

Снова весь фронт раскален от огня,

Лупят зенитки три ночи, три дня,

А в гимнастерке на снимке

Ты обнимаешь меня.

Ах, эти тучи в голубом

Напоминают море.

Напоминают старый дом,

Где кружат чайки за окном,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс

В миноре.

Если останусь живым на войне,

Встречусь с тобой я в родной стороне.

Только пока я воюю,

Ты не забудь обо мне.

Ах, эти тучи в голубом

Напоминают море.

Напоминают старый дом,

Где кружат чайки за окном,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс

В миноре.

Юнкерсы кружат, и небо в огне,

Думай, родная, всегда обо мне.

Из поднебесья мне виден

Милый твой профиль в окне.

Ах, эти тучи в голубом

Напоминают море.

Напоминают старый дом,

Где кружат чайки за окном,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс

В мажоре.

Ах, эти тучи в голубом

Напоминают море.

Напоминают старый дом,

Где кружат чайки за окном,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс,

Где мы с тобой танцуем вальс.

