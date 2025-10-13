Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 октября

Самые крупные заторы на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Матросова и Северо-Западной

13 октября 2025, 07:47, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 13 октября Барнаул сковали большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, ситуацию на дорогах оценивают в семь баллов. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский тракт

Движение по Змеиногорскому тракту затруднено от института им. Лисавенко до лыжной базы "Динамо". Кроме того, пробка собралась у строящейся развязки.

Павловский тракт, Власихинская

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова. Улица Власихинская скована от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Северо-Западная, Матросова

Большая пробка протянулась по улице Северо-Западной – от улицы Гущина до проспекта Ленина. Кроме того, затор сковал улицу Матросова на участке от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Также движение транспорта затруднено на следующих участках: