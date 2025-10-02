Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 октября

Крупные заторы сковали Змеиногорский, Южный и Павловский тракты

Утром 2 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на пять баллов. Где водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

На Павловском тракте затор сковал участок от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также пересечение с улицей Попова.

Северо-Западная, Матросова

Движение по улице Северо-Западной затруднено от 5-го Западного переулка до проспекта Ленина. На улице Матросова водителям придется постоять от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Змеиногорский и Южный тракты

Гигантская пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Садоводов до строящейся развязки. Длина затора – 3,3 км. Постоять придется и на Южном тракте, где движение также сковано от улицы Герцена до дорожной развязки.