Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 октября
Крупные заторы сковали Змеиногорский, Южный и Павловский тракты
02 октября 2025, 07:50, ИА Амител
Утром 2 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на пять баллов. Где водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
На Павловском тракте затор сковал участок от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также пересечение с улицей Попова.
Движение по улице Северо-Западной затруднено от 5-го Западного переулка до проспекта Ленина. На улице Матросова водителям придется постоять от улицы Юрина до улицы Бехтерева.
Гигантская пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Садоводов до строящейся развязки. Длина затора – 3,3 км. Постоять придется и на Южном тракте, где движение также сковано от улицы Герцена до дорожной развязки.
