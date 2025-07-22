НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 июля

Дороги относительно свободные

22 июля 2025, 07:40, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com
Утром 22 июля на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных "Яндекс Карт". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Проспект Ленина. Много машин на участке от Северо-Западной до Матросова. 

Проспект Строителей. Здесь зафиксированы небольшие заторы на двух участках: напротив парковки у ТЦ Galaxy и от площади Октября до Деповской.

Змеиногорский тракт. Пробка наблюдается в районе строящейся развязки со стороны Плодопитомника.

Avatar Picture
Евгений Иванов

08:32:13 22-07-2025

Когда дорогу расширяют или строят новую развязку, временно улучшается проходимость, и люди воспринимают это как сигнал, что на автомобиле стало удобнее ездить. Это приводит к:

* Росту количества поездок на автомобиле (те, кто раньше выбирал общественный транспорт или передвижение пешком, пересаживаются на авто). В результате — **дороги снова заполняются, и заторы возвращаются, часто в еще большем масштабе.

