Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

28 июля 2025, 08:20, ИА Амител

Утром 29 июля в Барнауле наблюдается сравнительно простая дорожная ситуация — пробки оцениваются сервисом "2ГИС" в три балла. Несмотря на это, в городе все же есть места, где скопились автомобили.

Объездная дорога

Фото: 2ГИС

На шоссе Ленточный бор образовался крупный затор — он начинается от пересечения с улицей Кулагина и заканчивается на пересечении с Власихинской. На последней также местами наблюдаются пробки.

Строителей

Этим утром пробки сковали проспект Строителей на пересечении с проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев.

Улица Цеховая

Улица Цеховая плотно забита автомобилями — по информации сервиса, машины там почти не движутся.

Где еще есть пробки?

Небольшие заторы наблюдаются на Павловском тракте, улице Челюскинцев, Попова и других.