Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
28 июля 2025, 08:20, ИА Амител
Утром 29 июля в Барнауле наблюдается сравнительно простая дорожная ситуация — пробки оцениваются сервисом "2ГИС" в три балла. Несмотря на это, в городе все же есть места, где скопились автомобили.
Объездная дорога
На шоссе Ленточный бор образовался крупный затор — он начинается от пересечения с улицей Кулагина и заканчивается на пересечении с Власихинской. На последней также местами наблюдаются пробки.
Строителей
Этим утром пробки сковали проспект Строителей на пересечении с проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев.
Улица Цеховая
Улица Цеховая плотно забита автомобилями — по информации сервиса, машины там почти не движутся.
Где еще есть пробки?
Небольшие заторы наблюдаются на Павловском тракте, улице Челюскинцев, Попова и других.
