Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 ноября?
Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов
28 ноября 2024, 08:05, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 28 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт, Власихинская, Строителей
На Павловском тракте заторы образовались в районе пересечения с Попова, а также от Бабуркина до Строителей.
На Строителей пробка собралась перед ТЦ Galaxy и за ним вплоть до пересечения с Красноармейским.
Затруднено движение и на Власихинской: у Попова и от частного сектора до Фурманова, а на Фурманова – до Павловского тракта.
Кутузова
На Кутузова и этим утром все по-прежнему: пробка растянулась почти на всю улицу.
Южный и Змеиногорский тракты
Здесь сегодня все тоже типично: заторы у строящейся развязки и от института Лисавенко до базы "Динамо".
Ленина
На главной улице города пробка растянулась от путепровода перед Новым рынком и до площади Октября.
Проблемы с движением транспорта наблюдаются также на Матросова и Северо-Западной.
10:11:44 28-11-2024
Фурманова-Павлик-Строителей-СовАрмии развязка нужна, как на Южном.