Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 ноября?

Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов

28 ноября 2024, 08:05, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле утром 28 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт, Власихинская, Строителей

На Павловском тракте заторы образовались в районе пересечения с Попова, а также от Бабуркина до Строителей.

На Строителей пробка собралась перед ТЦ Galaxy и за ним вплоть до пересечения с Красноармейским.

Затруднено движение и на Власихинской: у Попова и от частного сектора до Фурманова, а на Фурманова – до Павловского тракта.

Кутузова

На Кутузова и этим утром все по-прежнему: пробка растянулась почти на всю улицу.

Южный и Змеиногорский тракты

Здесь сегодня все тоже типично: заторы у строящейся развязки и от института Лисавенко до базы "Динамо".

Ленина

На главной улице города пробка растянулась от путепровода перед Новым рынком и до площади Октября.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются также на Матросова и Северо-Западной.