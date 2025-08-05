Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

05 августа 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 5 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от Колесной до Бехтерева.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Шумакова до улицы Попова, а также на пересечении с шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: