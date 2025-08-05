НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

05 августа 2025

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 5 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Северо-Западная, Матросова

Этим утром пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от Колесной до Бехтерева.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Шумакова до улицы Попова, а также на пересечении с шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до ул. Рылеева.
