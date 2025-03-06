Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 марта?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
06 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 6 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробки сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. Кроме того, затор образовался на ул. Малахова, затронув участок от ул. Балтийской до ул. Гридасова. Судя по картам, здесь произошло ДТП.
Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Большие пробки этим утром также образовались на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Попова -– от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
- ул. Юрина – от ул. Островского до остановки общественного транспорта "Художественная школа".
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