Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались пробки утром 1 августа
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
01 августа 2025, 07:40, ИА Амител
Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 1 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт. Здесь заторы наблюдаются на двух участках: на пересечении с Попова и от Новороссийской до Фурманова.
Проспект Строителей. Пробка растянулась от остановки "Кадровый центр" до пересечения с проспектом Социалистическим.
Улица Власихинская. Движение затруднено на участке от Шумакова до Попова.
Шоссе Ленточный Бор. Много машин собралось от путепровода до Власихинской.
Новосиликатный. Затор тянется по улицам Весенняя, Новосибирская и продолжается на Трактовой вплоть до пересечения с улицей Попова.
Комментарии 0