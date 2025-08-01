Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались пробки утром 1 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

01 августа 2025, 07:40, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 1 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 1 августа / Источник: 2ГИС

Павловский тракт. Здесь заторы наблюдаются на двух участках: на пересечении с Попова и от Новороссийской до Фурманова.

Проспект Строителей. Пробка растянулась от остановки "Кадровый центр" до пересечения с проспектом Социалистическим.

Улица Власихинская. Движение затруднено на участке от Шумакова до Попова.

Шоссе Ленточный Бор. Много машин собралось от путепровода до Власихинской.

Новосиликатный. Затор тянется по улицам Весенняя, Новосибирская и продолжается на Трактовой вплоть до пересечения с улицей Попова.