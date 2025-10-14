Сеть магазинов "О’кей" выкупит владелец гипермаркетов "Лента"

После сделки владелец "Ленты" получит непрямой контроль над приобретенной сетью магазинов

14 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала добро на сделку по покупке сети гипермаркетов "О’кей". Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

ФАС рассмотрела запрос ООО "Земун" на приобретение 99% доли в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл", находящейся в собственности руководства "О'кей" (согласно одобренному ФАС ходатайству, покупатель приобретает 99,56% ООО "О’кей"). В результате завершения данной сделки покупатель получит непрямой контроль над сетью гипермаркетов. По оценкам экспертов, стоимость соглашения может составить от 40 до 55 млрд руб.

По мнению ведомства, данная сделка не повлечет за собой ухудшения конкурентной среды на оптовом и розничном рынках.