Его звезду расположат рядом с другими упомянутыми рэперами

01 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Застреленный в 1996 году рэпер Тупак Шакур получит звезду на Аллее славы. Об этом сообщает TMZ.

На церемонии выступит сестра Шакура, а также продюсеры, которые работали с ним над музыкальными клипами.

Звезда Тупака Шакура станет 2758-й на Аллее славы. Её расположат рядом с упоминаниями других известных рэперов, таких как Снуп Дог, Айс Кьюб, Доктор Дре и других.

Отметим, что после смерти Шакура его музыка обрела большую популярность. Было продано 75 млн копий его релизов – All Eyez on Me и сборника Greatest Hits.