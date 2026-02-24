Туристам в Денисовой пещере представят блюда, воссозданные по рецептам древних людей

24 февраля 2026, 21:09, ИА Амител

Древний человек / История / Археология / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Денисовой пещере готовятся удивить туристов необычным гастрономическим опытом. В начале лета здесь пройдет этнофестиваль "День денисовца", в рамках которого посетителям предложат попробовать блюда, вдохновленные рационом древнего человека, пишут "Вести Алтай".

Подготовка к мероприятию уже началась, в том числе обсуждается концепция так называемой палеокухни. Организаторы поясняют, что еда будет воссоздана с опорой на исторические данные: гостям предложат небольшие порции разных видов мяса, поданные раздельно. При этом состав блюд постараются сделать максимально близким к древнему, но с учетом современных представлений о безопасности и вкусе.

Помимо гастрономической части, программа фестиваля включает научно-популярные лекции с участием ведущих археологов России, а также интерактивные зоны для детей. На одной из площадок — "Дети каменного века" — подведут итоги конкурса эскизов "Тропа к дому древнего человека", который уже стартовал.

Авторы лучших работ получат денежные призы, а их идеи будут использованы при оформлении познавательного маршрута вокруг археологического комплекса. Организаторы рассчитывают, что фестиваль позволит посетителям не только прикоснуться к науке, но и по-новому взглянуть на повседневную жизнь людей каменного века.

