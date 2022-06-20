Финляндия сняла ковидные ограничения на границах с 30 июня
Теперь россияне могут въехать в страну без ПЦР-теста и сертификата о прививке от коронавируса
20 июня 2022, 20:19
Финляндия снимает ковидные ограничения для туристов с 30 июня. Об этом говорится на сайте МВД страны — изменения касаются и россиян.
Для въезда в страну больше не потребуется пройти вакцинацию от коронавируса или сдать ПЦР-тест. Власти Финляндии пришли к выводу, что для ограничения въезда туристов больше нет оснований.
На данный момент пересечь границу России и Финляндии можно на автомобиле, поскольку воздушное и железнодорожное сообщение между государствами приостановлено.
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