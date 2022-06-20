Финляндия сняла ковидные ограничения на границах с 30 июня

Финляндия снимает ковидные ограничения для туристов с 30 июня. Об этом говорится на сайте МВД страны — изменения касаются и россиян.

Для въезда в страну больше не потребуется пройти вакцинацию от коронавируса или сдать ПЦР-тест. Власти Финляндии пришли к выводу, что для ограничения въезда туристов больше нет оснований.

На данный момент пересечь границу России и Финляндии можно на автомобиле, поскольку воздушное и железнодорожное сообщение между государствами приостановлено.