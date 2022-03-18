Ограничения на перелеты на юг России продлили до 26 марта
Режим закрытого неба на южных территориях длится с 24 февраля
18 марта 2022, 14:03, Илья Звягинцев
Режим закрытого неба, который ввели на территории России 24 февраля, продлён до 26 марта. Об этом сообщил оператор аэропортов Кубани «Аэродинамика».
«Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — сказано в сообщении.
Напомним, ограничение касается воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа.
Аэропорт города Сочи продолжает работать в штатном режиме.
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