Ограничения на перелеты на юг России продлили до 26 марта

Режим закрытого неба, который ввели на территории России 24 февраля, продлён до 26 марта. Об этом сообщил оператор аэропортов Кубани «Аэродинамика».

«Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — сказано в сообщении.

Напомним, ограничение касается воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа.

Аэропорт города Сочи продолжает работать в штатном режиме.