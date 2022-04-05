Пароль «Лучший отдых на Алтае». Куда поехать в Горный на выходные

Сибирское лето настолько короткое, что пора начинать отдыхать уже сейчас. Тем более что именно сейчас отличный парк-отель «Рублёвское заречье» в Республике Алтай дарит 10%-ные скидки на проживание по специальному промокоду. Хотя даже и без неё очень рекомендуем обратить внимание именно на это место. Там прекрасные деревянные коттеджи, качественный сервис, жаркие бани и, пожалуй, один из лучших ресторанов на Алтае. И, конечно, великолепные горы.

Почему рекомендуют «Рублёвское заречье»

Потому что здесь вы по-настоящему отдохнёте. С одной стороны, парк-отель находится в живописном месте Горного Алтая — недалеко от Чемала. Из окон каждого домика видны величественные горы.

Все коттеджи из бруса, в них отлично дышится (а как пахнет деревом!) и спится. Они находятся в некотором отдалении друг от друга, так что вы сможете отлично расслабиться и на «придомовой» территории, и на общих площадках. Здесь прекрасно и летом, и зимой.

С другой стороны, тут вам максимальный комфорт. В каждом домике есть полноценный набор мебели, техники и посуды, отличные кровати с ортопедическими матрасами и тёплыми, пушистыми одеялами. Высокие потолки, спокойные тона интерьера и панорамные окна позволят максимально отвлечься от рутинных забот.

Есть набор полотенец, фен, индивидуальный гигиенический набор (с шампунем, гелем, зубной щёткой и пастой, и остальными необходимыми мелочами), так что приехать можно налегке.

Домики оборудованы центральным отоплением, есть бесплатный Wi-Fi. Изюминка этого места — отдельная территория с креслами, скамейкой, костровищем, мангалом у каждого дома. Мы бесплатно даём гостям уголь, дрова, казаны, шпажки и решётки. А ещё — настольные игры (русское лото, нарды, шашки, шахматы), бадминтон и мячи, за небольшую плату можно будет поиграть в теннис или бильярд, покататься на велосипеде.

А вечером вас всегда ждут жарко натопленные русские бани из кедра и ароматный травяной чай.

Летом в нескольких минутах ходьбы работает легендарный комплекс «Рублёвка» с тёплым искусственным озером и детским аквапарком под открытым небом. В пешей доступности подвесной мост через реку Катунь и знаменитый скалистый остров «Зубы дракона».

Ресторан европейской кухни гости называют одним из лучших в Горном Алтае. Вкусно всё, но особенно блюда из продуктов собственного производства: мясные закуски и горячее, десерты, хлеб и булочки, паста и пицца. Кстати, завтраки включены в стоимость.

Кому подходит отдых в «Рублёвском заречье»

В парк-отель любят ездить и парами, и семьями. Здесь можно отлично провести романтические выходные с прогулками, баней и костром. А также привезти детей и бабушек. Для юных гостей есть детская игровая площадка с батутом на улице и игровая зона в ресторане, специальное меню, бесплатные кроватки и стульчики для кормления. Кстати, маленькие гости до 5 лет проживают и питаются бесплатно.

А ещё в «Рублёвском заречье» можно организовать рабочие конференции и корпоративные мероприятия. У нас есть больший, светлый, уютный конференц-зал (на 40 человек) и отдельная зона, где можно проводить тренинги и кофе-брейки. Wi-Fi отлично ловит на всей территории, так что здесь смело можно работать и проводить бизнес-встречи.

Но главное, что это место точно подходит всем, кто хочет качественно отдохнуть. Удобные домики, комфортная территория, вкусная и сытная кухня, чистый воздух и приветливый, высокопрофессиональный персонал — самое то после долгой зимы.

Запоминайте промокод «Лучший отдых на Алтае». Он даёт вам 10%-ную скидку на проживание до 1 июня 2022 года, кроме праздничных дней.

«Рублёвское заречье»

Республика Алтай, Чемальский район,

с. Элекмонар, территория РК «Рублёвка»

Бронирование домов: 8-933-160-45-54

Все подробности на сайте.