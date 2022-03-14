Пассажиропоток аэропортов Сибири превысил допандемийные показатели

В 2021 году пассажиропоток аэропортов Западной Сибири превысил уровень допандемийного 2019 года на 2,3% и составил 10,5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Зарегистрированные в Западной Сибири авиакомпании перевезли в 2021 году 17,8 млн пассажиров, 78 тыс. тонн груза и почты. Имеются в виду показатели Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Напомним, Алтайский край за 2021 год посетили 1,8 млн путешественников — туристический поток увеличился на 40% по сравнению с 2020 годом. Однако поскольку ковидные ограничения всё равно сохранялись, показатели допандемийного 2019-го оказались на 15-17% больше.

По сравнению с 2019 годом увеличился другой показатель — объём предоставленных платных услуг, превысивший 5,5 млрд рублей (+ 7% за два года). Туроператоры Алтая за 2021-й получили поддержки на 175 млн рублей. Объём частных инвестиций вырос почти в два раза в сравнении с 2019 годом и составил более 1,8 млрд рублей.