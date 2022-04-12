Путин поручил удвоить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить кешбэк для туристов, которые отравляются на Дальний Восток. Об этом пишет «Интерфакс».

«... Я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал», — заявил он, отметив, что будут создаваться все условия, чтобы поездки туда были дешевле.

Напомним, основная программа туристического кешбэка в рамках текущего этапа завершится досрочно. Купить путешествие и получить возврат можно до 23:59 15 апреля 2022 года.