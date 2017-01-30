Россияне теперь будут получать визы в ОАЭ при въезде в страну

Фото: pixabay.com

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум подписал указ, согласно которому российским туристам будут давать визы при въезде в эту страну. Сначала россиянам будут давать 30-дневную визу, затем ее можно будет продлить на такой же срок. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решение принято в рамках партнерства между Россией и ОАЭ. Предполагается, что нововведение будет способствовать развитию экономического сотрудничества и туризма.

Отметим, что в последние два года в ОАЭ побывали больше 600 тысяч россиян.