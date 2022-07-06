Спрос превышает предложения: отдых в Алтайском крае подорожал на 30% в 2022 году

Отдых в Алтайском крае в 2022 году в среднем подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом, об этом на пресс-конференции 6 июля сообщила директор Алтайтурцентра Александра Томашевич. При этом в регионе фиксируют очень высокий спрос на отдых на Алтае. Ожидается, что общее количество туристов превысит допандемийные показатели 2019 года.

«У нас наблюдается тенденция к росту гостей, которые сюда приезжают. И в этом году мы стремимся к цифрам 2019 года. Тогда в крае побывали более двух миллионов туристов. Мы надеемся эти цифры даже немного перешагнуть», — отметила Томашевич.

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Эксперт добавила, что спрос на внутренний туризм повышается с каждым годом. В Алтайский край гостей влечёт не только красивая природа, но и разнообразие форматов отдыха: познавательный, исторический, активный, оздоровительный, культурный, гастрономический и др. И если жители Сибири предпочитают жильё среднего класса, то гости из центральной части России чаще делают выбор в пользу премиум-сегмента.

Под влиянием спроса, а также с учётом других экономических факторов в сфере туризма корректируется ценовая политика. И Алтайский край не исключение. Здесь отдых в 2022 году подорожал на треть по сравнению с прошлым годом.

«По сравнению с прошлым годом сегодня есть рост цен на 30%. Это связано с большим количеством факторов. В туризме всегда есть тенденция к динамическому ценообразованию: повышенной спрос формирует более высокую цену, чем в любой другой период. Если мы будем говорить о межсезонье, там цена будет ниже», — пояснила Томашевич.

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Как ранее сообщал amic.ru, запросы на отдых на Алтае туроператорам начали поступать ещё в феврале. Проведение спецоперации на Украине и, как следствие, закрытие авиасообщения со многими странами усилили спрос в марте. Также популярности алтайскому направлению добавила программа туристического кешбэка, которая позволяет вернуть за отдых по стране до 20% от затрат. Также возможность сэкономить дают и чартерные программы.

Так, в этом году федеральный оператор FUN&SUN (бывший TUI Россия, — прим. ред.) совместно с Ростуризмом сформировали пакетные туры на Алтай с чартерным перелётом. Прилететь в Горно-Алтайск можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.