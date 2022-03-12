Участок дороги до Лебединого заказника отремонтируют в Алтайском крае

В Алтайском крае отремонтируют участок трассы Советское — Урожайное — Шульгин Лог, который ведёт к Лебединому заказнику на озере Светлое. Специалисты обновят 9,3 км дороги, сообщает «Алтайавтодор».

Работы пройдут между селом Советское и посёлком Семилетка. За годы эксплуатации покрытие трассы полностью износилось. Теперь здесь уложат новый асфальтобетон, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки.

Озеро Светлое знаменито как единственный водоём в Алтайском крае, куда на зимовку прилетают лебеди. По данным Минприроды региона, в текущем сезоне на озеро прибыли 1138 лебедей-кликунов, 631 кряква, 106 гоголей, 15 больших крохалей и два орлана-белохвоста.