В алтайском краевом управлении по туризму рассказали, почему «Манжерок» не помешает работе «Бирюзовой Катуни»
По словам начальника регионального управления по туризму, комплексы будут только дополнять друг друга
Курорт Республики Алтай «Манжерок» будет стимулировать развитие аналогичного комплекса Алтайского края «Бирюзовая Катунь». Оба места отдыха не помешают друг другу и представят туристам разноплановый продукт. Об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.
«Соседство двух крупных территорий является плюсом, там будет представлен разный турпродукт и у туристов будет возможность выбора: канатные дороги в одном месте, бассейны — в другом. Тем более что сейчас туристы часто не сидят в одном месте, постоянно перемещаются. Два проекта находятся рядом друг с другом, они будут друг друга дополнять. Развитая конкуренция позволит сдерживать цены и не завышать их», — отметил Дешевых.
Многие туристы, приехавшие на «Бирюзовую Катунь», могут выезжать в «Манжерок» или наоборот, считает Дешевых.
Чиновник отметил, что Алтайский край активно старается развивать особую экономическую зону «Бирюзовую Катунь». Так, за девять месяцев 2022 года резиденты комплекса вложили в него 550 млн рублей инвестиций, рассказал Дешевых. Резиденты ввели в текущем году более 600 дополнительных мест размещения.
«Из 600 мест размещения в 2023-м начнут работать как минимум два крупных комплекса компаний „Алтика Алтай“ и „Лес и река“. У них комплекс „Гранд Шале Алтай“. Тестовый запуск планируется в конце этого года», — пояснил Дешевых.
При этом сравнивать турпоток и цены отдыха в Республике Алтай и в Алтайском крае Дешевых не стал. Он отметил, что сопоставлять два региона сложно, потому что они предлагают разный продукт. И даже одинаковые по назначению объекты сильно различаются, подчеркнул чиновник.