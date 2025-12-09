Турнир по шахматам, где выступят дети, оставшиеся без родителей, пройдет в Барнауле

Подобные соревнования станут самыми масштабными за всю историю

09 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Шахматная партия / Фото: amic.ru

В Барнауле пройдет самый масштабный в России региональный шахматный турнир среди центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает Федерация шахмат региона.

Ожидается, что в турнире примут участие от четырех до шести команд. В каждой команде – по четыре игрока, причем хотя бы на одной доске должна выступать девушка. Ребят будут сопровождать тренеры-представители.

Командный турнир по быстрым шахматам пройдет 12-13 декабря в Краевом шахматном клубе. Торжественное открытие начнется в 14:45 в первый соревновательный день. Кроме того, пройдут мастер-классы, на которых дети своими руками создадут гипсовые магниты и другие сувениры. Выступит Дед Мороз со Снегурочкой.

Как пояснил президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, предстоящий турнир среди аналогичных станет самым крупным в России. В некоторых регионах состязания среди центров помощи детям не проводятся вовсе, что, конечно, несколько огорчает, ведь шахматы дают всем равные интеллектуальные возможности.

«Федерация шахмат России, положительно оценивая уровень проводимых в Алтайском крае турниров, выделяет нашему региону расширенную квоту на всероссийские соревнования по шахматам "Восхождение" среди команд детских домов и школ-интернатов. Они ежегодно проходят на федеральной территории "Сириус", путевки туда предоставляются победителям региональных отборов, но Алтайский край уже два года подряд отправляет на юг России по три лучшие команды. На предстоящих краевых соревнованиях также будут разыгрываться три путевки в "Сириус", следующее "Восхождение" запланировано на март», – говорится в сообщении федерации.

Программа соревнований:

12 декабря

14:45 – церемония открытия соревнований

15:00 – туры 1-3

17:00-19:00 – мастер-классы от Центра развития и социальной поддержки детей и взрослых "Шаг в будущее 22" и компании "Алтай Витраж"

13 декабря

10:00 – туры 4-7

Закрытие соревнований – через 30 минут после окончания заключительного тура

Партнерами мероприятия стали компании "Спортико", "Стройберг", ТГВ, "Алттранс", АКТО, "Алгрейн", Msnavi, "Шаг в будущее 22", депутат Барнаульской думы Михаил Разливинский. Информационный партнер – FM-Продакшн.