ТВК "Гранд Арена" приглашает юных барнаульцев принять участие в конкурсе детских рисунков

Рассказываем, как нарисовать "Мой дом" и что за это можно выиграть

Конкурс "Мой дом" в Барнауле продолжается, а это значит, что у юных художников еще есть время проявить себя, поделиться своими идеями, фантазией и теплом. ТВК "Гранд Арена" вместе со студией рисования "ProИЗО" уже принимают рисунки от детей и приглашают всех желающих поучаствовать.

О чем конкурс?

Дом – это не просто стены и мебель. Это место, где живут мечты, где пахнет блинами, где звучит смех и где всегда ждут. Для кого-то дом – это сказочный замок, для кого-то – корабль, бороздящий просторы Вселенной. А кто-то представит дом в виде уютной комнаты с кошкой на подоконнике.

Конкурс "Мой дом" – возможность для детей рассказать, что для них значит уют, тепло и семья. Главное – чтобы работа была выполнена с любовью, а не по шаблону. Здесь не столько важны художественные навыки – сколько ценится искренность и фантазия.

Кто может участвовать?

Принять участие могут все дети от 6 до 14 лет. Неважно, учитесь вы в художественной школе или просто любите рисовать дома – каждый ребенок может стать частью этого конкурса.

Как подготовить работу и куда ее отправлять?

Нарисуйте рисунок на тему "Мой дом" на листе формата А3. Можно использовать любые материалы: краски, карандаши, фломастеры, пастель – все, что помогает передать настроение и идею.

Работу нужно подписать в соответствии с условиями конкурса (указать имя, возраст и контактный телефон родителя).

Участники могут выбрать удобный способ, чтобы отправить работу на конкурс:

принести рисунок лично по адресу: Барнаул, проспект Социалистический, 109, офис 110;

отправить скан или фото работы по электронной почте: trc.arena23@gmail.com. В письме нужно указать имя и возраст участника, контактный номер телефона и краткое описание работы.

Если ваш рисунок войдет в число финалистов, организаторы запросят предоставить оригинал работы для выставки – пожалуйста, сохраните его до окончания конкурса.

Прием работ открыт до 10 ноября 2025 года.

Призы и награды

Лучшие десять работ будут представлены на выставке в ТВК "Гранд Арена" с 18 ноября по 5 декабря 2025 года.

Их авторы получат подарки от студии рисования для детей и взрослых "ProИЗО":

6–8 лет – абонементы на курсы "Звездочки", "Первые шаги", "Лепка. Волшебный пластилин";

9–11 лет – абонемент на курс "Креативное рисование";

12–14 лет – абонемент на курс "Акриловая живопись".

Кроме того, жюри выберет 30 дополнительных победителей, которые получат специальные подарки от ТВК "Гранд Арена". Список подарков обширный – от канцелярии и мягких игрушек до уютных худи, чтобы никакая осень была не страшна и не мешала творческих порывам.

«Мы хотим увидеть, каким дети чувствуют дом – ведь именно их взгляд делает этот мир светлее и добрее. Каждый рисунок – это маленькая история, рассказанная через краски и линии. Мы приглашаем всех ребят поделиться своими историями и украсить нашу выставку своими работами», – отмечают организаторы конкурса.

Родители, не стоит "дорабатывать" рисунок за ребенка – в конкурсе важнее не техника, а искренность. Детская фантазия – это и есть настоящее искусство.

Если же вашему ребенку интересно развиваться в этом направлении, добро пожаловать в студию рисования "ProИЗО". Опытные педагоги и художники познакомят с миром искусства и помогут начинающим художникам развить даже скромные навыки рисования. Программа составлена так, что обучение приемам изобразительного искусства будет поэтапным и понятным.

В "ProИЗО" уверены, что написать достойную картину можно в любом возрасте и с любым базовым уровнем знаний и умений.

Узнать все детали можно на сайте , ознакомиться с положением.

