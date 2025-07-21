Творческий вечер с Даниилом Страховым в Барнауле отменили из-за задержек авиарейсов
Все купленные билеты подлежат возврату
21 июля 2025, 17:35, ИА Амител
Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Творческий вечер с актером Даниилом Страховым в Барнауле отменили из-за задержки его рейса. Об этом сообщает Государственная филармония Алтайского края.
Встреча с артистом должна была пройти вечером 21 июля в рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".
"Все купленные билеты подлежат возврату в месте приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства", – заявили в филармонии.
Как сообщает "Катунь 24", причина кроется в ограничениях, которые ввели на полеты в московских аэропортах. Артист не смог прилететь в Барнаул.
Читайте также в сюжете: Шукшинские дни на Алтае
17:50:59 21-07-2025
РЖД не зависит от всего этого.
18:19:36 21-07-2025
Гость (17:50:59 21-07-2025) РЖД не зависит от всего этого.... Эм... Вы новости давно читали?
19:21:48 21-07-2025
Гость (17:50:59 21-07-2025) РЖД не зависит от всего этого.... за новостями следите?
21:44:29 21-07-2025
Щас идёт бедолага с чемоданом, с аэродрома и ревёт
Бабло мимо носа пролетело.
08:12:45 22-07-2025
Гость (21:44:29 21-07-2025) Щас идёт бедолага с чемоданом, с аэродрома и ревётБабло... Да не судьба лицедеюшкам об творчестве погутарить и с денюшкой бяда...