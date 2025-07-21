НОВОСТИКультура

Творческий вечер с Даниилом Страховым в Барнауле отменили из-за задержек авиарейсов

Все купленные билеты подлежат возврату

21 июля 2025, 17:35, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Творческий вечер с актером Даниилом Страховым в Барнауле отменили из-за задержки его рейса. Об этом сообщает Государственная филармония Алтайского края. 

Встреча с артистом должна была пройти вечером 21 июля в рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".

"Все купленные билеты подлежат возврату в месте приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства", – заявили в филармонии.

Как сообщает "Катунь 24", причина кроется в ограничениях, которые ввели на полеты в московских аэропортах. Артист не смог прилететь в Барнаул. 

Происшествия культура
Читайте также в сюжете: Шукшинские дни на Алтае

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:50:59 21-07-2025

РЖД не зависит от всего этого.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:36 21-07-2025

Гость (17:50:59 21-07-2025) РЖД не зависит от всего этого.... Эм... Вы новости давно читали?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:48 21-07-2025

Гость (17:50:59 21-07-2025) РЖД не зависит от всего этого.... за новостями следите?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:29 21-07-2025

Щас идёт бедолага с чемоданом, с аэродрома и ревёт
Бабло мимо носа пролетело.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лука Щ

08:12:45 22-07-2025

Гость (21:44:29 21-07-2025) Щас идёт бедолага с чемоданом, с аэродрома и ревётБабло... Да не судьба лицедеюшкам об творчестве погутарить и с денюшкой бяда...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров