Творческий вечер с Даниилом Страховым в Барнауле отменили из-за задержек авиарейсов

21 июля 2025, 17:35, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Творческий вечер с актером Даниилом Страховым в Барнауле отменили из-за задержки его рейса. Об этом сообщает Государственная филармония Алтайского края.

Встреча с артистом должна была пройти вечером 21 июля в рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".

"Все купленные билеты подлежат возврату в месте приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства", – заявили в филармонии.

Как сообщает "Катунь 24", причина кроется в ограничениях, которые ввели на полеты в московских аэропортах. Артист не смог прилететь в Барнаул.